Kramp-Karrenbauer vs. Nahles – gut für die Finanzmärkte!

Finanzmärkte mögen nichts weniger als Unsicherheit, so lautet ein gern genommenes Bonmot. Eine Zustimmung der SPD-Basis vorausgesetzt, hätten Anleger mit Blick auf die heimische Wirtschaft erst einmal Ruhe. Denn die Regierungszeit Angela Merkels läuft für den DAX hervorragend. Umso wichtiger ist jedoch der Blick nach vorne und da würden Finanzmarktakteuren extreme Positionen überhaupt nicht schmecken.

Willkommen, AKK

Mit der Auswahl Annegret Kramp-Karrenbauers zur Generalsekretärin hat Angela Merkel den Finanzmärkten womöglich eine vorgezogene Beruhigungspille verabreicht. Wenngleich man drei Jahre vor der nächsten Wahl mit Prognosen vorsichtig sein sollte, darf man ja mal träumen. Im Falle der Börsianer bedeutet dies, dass man gerne eine Nachfolgerin thematisch nah an ihrer Vorgängerin hätte.

Kramp-Karrenbauer wäre eine solche Lösung, mit der man auf dem Börsenparkett leben könnte. Ein Konkurrent wie Jens Spahn mag manch älteren und konservativen Börsianer vielleicht an die guten, alten Adenauerjahre erinnern, als in Europa noch jeder an seinem Platz war und Zucht und Ordnung herrschte.

Für gut funktionierende Finanzmärkte sind offener Grenzverkehr im Schengen-Raum, unkomplizierter Warenaustausch sowie globaler Handel aber essentiell, wünschenswert und weit besser als Nationalismus oder Abgrenzung. Auch ein Euroraum im Sinne einer partiellen Solidargemeinschaft wie sie Mario Draghi sieht, gefällt Anlegern ziemlich gut.

Spahn – Schäuble reloaded

Ein Kandidat wie Jens Spahn als ehemaliger Staatssekretär im Finanzministerium würde vermutlich die Hartnäckigkeit eines Wolfgang Schäuble eher in sich tragen als die europäische Großzügigkeit eines Mario Draghi oder in Teilen einer Angela Merkel. Man kann sich Annegret Kramp-Karrenbauer politisch in der Eurozone durchaus als eine Handelnde im Sinne Merkels vorstellen.

So stütze sie nicht zuletzt auch deren Flüchtlingspolitik und gewann damit in schwierigem Umfeld ihre Landtagswahl während Julia Klöckner ein paar Kilometer weiter in Mainz ihre Wahl mit einer versuchten Anbiederung an Horst Seehofer kläglich vergeigte. Spahn wiederum wäre sicher der Wunschkandidat des rechten CDU-Flügels, ein klassischer Lagerwahlkampf mit ihm aber auch ziemlich naheliegend und mit besseren Chancen für Andrea Nahles.

Börsianer mögen die Mitte

Die Finanzmärkte mögen die Mitte und schätzen es, wenn in der politischen Auslage ein solches Angebot gegen eine extreme Position zu finden ist. In die Kategorie „Alarmglocken an“ würde Andrea Nahles ohne Zweifel zählen. Eine ehemalige Juso-Vorsitzende, die Oskar Lafontaine einst als „Gottesgeschenk für die SPD“ bezeichnete, die heute Mitglied in der IG Metall und bei Attac ist – darauf könnten die meisten Aktienfreunde sicher gern verzichten. Nahles gilt zwar als knackige Rednerin, eine Wahl hat sie aber noch nicht gewonnen. Als Ministerin galt sie als ausgesprochen zuverlässig, setzte mit dem Mindestlohn nicht gerade das Herzanliegen der Wirtschaft durch. Eine Blaupause für Politiker der Marke Nahles gibt es übrigens auch schon: Am ersten Handelstag nach dem Rücktritt Oskar Lafontaines schossen die Aktienmärkte förmlich in die Höhe. Lafontaine war der personifizierte Teufel der Börsianer.

Völklingen versus Mayen

Es gab Zeiten, da standen sich Lafontaine und Nahles politisch sehr nahe, da klappte der Doppelpass zwischen Rheinland-Pfalz und Saarland. 2021 wäre man am Parkett zufrieden, bliebe ein zweiter Test linker Sozialdemokratie erspart und käme die neue Kanzlerin aus Völklingen und nicht aus Mayen. Die berühmteste Person ist Kramp-Karrenbauer dort ohnehin schon. Da muss Andrea Nahles gegen Schauspieler Mario Adorf noch kräftig aufholen.