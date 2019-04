Kräfte sammeln nach Kursrallye

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenNach der Rallye am Mittwoch lassen es Anleger heute zunächst ruhiger angehen. Erst am Nachmittag wir die Stimmung besser. Ein Dämpfer kommt aus Deutschland: Die Industrieaufträge sind deutlich zurückgegangen.Überraschend schwache Konjunkturdaten aus Deutschland haben am Donnerstag den Dax zunächst etwas ausgebremst. Der Auftragseingang der Industrie war im Februar um 4,2 Prozent zurückgegangen, das ist der stärkste Dämpfer seit Anfang 2017. Ökonomen sehen darin vorsichtige Vorboten einer Rezession. Die Dax Kurse spiegeln dagegen eher das Prinzip Hoffnung wieder. Hoffnung auf Brexit ohne Schmerzen und Ende des Handelskonflikts.Nachrichten von einer bevorstehenden Einigung im US-chinesischen Handelsstreit hatte die Märkte in Wallung gebracht: Knapp sechs Prozent hat der Dax in den vergangenen Handelstagen gutgemacht und war auf den höchsten Stand seit Anfang Oktober bei 11 961 Punkten geklettert.Heute ist nun ein Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem chinesischen Vizeministerpräsidenten Liu He geplant. Die Anleger warteten jetzt lieber erst einmal ab, was das Treffen bringt.„Mittelfristig scheint allerdings durchaus noch etwas Luft nach oben zu sein“, sagt Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. „Insbesondere wenn es endlich zu einer Einigung in Sachen Handelskrieg zwischen den USA und China kommt. Kann der DAX dann die 12.000er Marke hinter sich lassen, wird es sicher für viele Fondsmanager, die noch im Dezember die Reißleine gezogen und Risiken abgebaut haben, ungemütlich. Diese dürften dann in den Markt gezwungen werden und für weitere Käufe sorgen.", so der Experte weiter.Brexit Update: Der ungeordnete Austritt am 12 April soll vom Tisch – May soll einen Aufschub erreichen bis 22. Mai. Oder bis nach der Eröffnung des BER.Aktien der Commerzbank starten mit einem kräftigen Kursplus.Die "Financial Times" schreibt, dass die italienische Unicredit Interesse hat an der zweitgrößten deutschen Bank. Unicredit will aber nur bereitstehen, sollten die Fusionsgespräche der Coba mit der Deutschen Bank scheitern. Sie würde dann ihre Tochter Hypovereinsbank mit der Commerzbank verschmelzen.Im vergangenen Jahr stieg der Konzerngewinn von Rocket auf 196 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte der Start-up-Investor mit 6 Millionen Euro rote Zahlen geschrieben. Nach den ersten neun Monaten hatten allerdings noch 296 Millionen Euro zu Buche gestanden.Vier seiner großen Beteiligungen sind mittlerweile an der Börse notiert. Im vergangenen Jahr gingen die Online-Möbelhändler Westwing und Home24 aufs Parkett. Dazu kommen Hellofresh und Delivery Hero.Der US-Elektroautobauer Tesla hat im ersten Quartal deutlich weniger Fahrzeuge geliefert: Nur etwa 63 000 - ein Rückgang von 31 Prozent gegenüber dem Vorquartal und deutlich weniger als von Experten erwartet.Vom Hoffnungsträger Model 3 wurden 50 900 Stück ausgeliefert, das entspricht im Quartalsvergleich einem Minus von rund 20 Prozent.Die Serienfertigung ist nach wie vor Teslas AchillesferseDer vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.