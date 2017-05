Lethargie überwunden





Nach langen Jahren der Bewegungsarmut befindet sich der südkoreanische Kospi Index

aktuell in einer charttechnisch extrem interessanten Ausgangslage. Doch der Reihe

nach: In den letzten sechs Jahren pendelte das Aktienbarometer in relativ engen Grenzen

seitwärts. Dieser Entwicklung tragen auch Volatilitätsindikatoren Rechnung. So haben

sich beispielsweise die Bollinger Bänder sehr stark zusammengezogen, was in der Vergangenheit

oftmals den idealen Nährboden für einen neuen Trendimpuls darstellte. Aus charttechnischer

Sicht liefert der Kursverlauf hierfür sogar eine absolute Steilvorlage: Schließlich

gelang im laufenden Monat nicht nur der Sprung über das alte Rekordhoch vom April

2011 bei 2.231 Punkten, sondern damit wurde gleichzeitig auch ein großes, aufsteigendes

Dreieck nach oben aufgelöst (siehe Chart). Aus diesem Kursmuster ergibt sich ein langfristiges

Kursziel von rund 2.800 Punkten. Auf dem Weg in diese Region definieren die 138,2%-Fibonacci-Projektion

bzw. das 161,8%-Pendant der Korrekturbewegung von April bis September 2011 (2.456/2.594

Punkte) wichtige Etappenziele. Um den Ausbruch nicht zu gefährden, sollte der Kospi

in Zukunft nicht mehr unter das Hoch vom April 2015 bei 2.190 Punkten zurückfallen.





















Kospi Index (Weekly)











































