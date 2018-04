Kontinuierliches Wachstum beflügelt EnWaves Aktienkurs

Das kanadische Technonologieunternehmen EnWave (ISIN: CA29410K1084 / TSX-V: ENW) kann die Marktposition seiner ‚Radiant Energy Vacuum’- (‚REV™’)-Technologie immer weiter ausbauen. Die Strategie, die firmeneigene Technologie über ein Geschäftsmodell mit Lizenzgebühren in mehreren Marktsegmenten und Regionen einzusetzen, geht auf und scheint sich derzeit sogar stark zu beschleunigen. Denn EnWave ist im Begriff, seine ‚REV™’-Technologie als neuen Standard für die Dehydrierung und Beseitigung von Verunreinigungen von Nahrungsmitteln, Medikamente und Bioprodukten durchzusetzen.Die jüngsten Entwicklungsfortschritte sowie neu abgeschlossene Technologiebewertungs- und Lizenzoptionsabkommen führten die EnWave-Aktien sogar auf ein 52-Wochenhoch. Seit Jahresbeginn konnten die Papiere um rund 40 % zulegen. Derzeit verfügt EnWave über annähernd 25 gebührenpflichtigen Lizenzen in acht Marktsegmenten, darunter auch der vielversprechende, legalisierte Cannabismarkt.

Erst gegen Ende vergangener Woche konnte EnWave weitere Abkommen abschließen. Demzufolge räumt die Gesellschaft einem nicht näher genannten, renommierten kanadischen Cannabisproduzenten ein Technologiebewertungs- und Lizenzoptionsabkommen ein und gewährt ihm auch eine exklusive Option auf die Nutzung seiner ‚Radiant Energy Vacuum’-Technologie in einem europäischen Land. Damit wird einem der größten lizenzierten Cannabisproduzenten Kanadas dank der patentierten Technologie ein schnelles, effizientes und wesentlich kostengünstigeres Dekontaminations- und Dehydrierungsverfahren für die Cannabistrocknung zur Verfügung gestellt.

Zunächst aber gewährt EnWave - https://www.youtube.com/watch?v=AyKTfx_H0Tk&t=65s - dem Lizenzpartner für einen Zeitraum von sechs Monaten eine Probezeit, um Prozesse zur Dekontamination und Dehydration von Cannabis unter Anwendung der ‚REV™’-Technologie zu bewerten und zu verfeinern. Auch die Exklusivlizenz zur Verarbeitung von Cannabis in einem europäischen Land unterliegt vorerst der Sechsmonatsfrist. Innerhalb dieses Zeitraums wird der Lizenznehmer mit einer Mietmaschine von EnWave arbeiten. Weitere Einzelheiten unterliegen der Schweigepflicht und wurden somit nicht veröffentlicht.

EnWaves Dehydrierungstechnologie ist den herkömmlichen Gefriertrocknungsmethoden in Punkto Qualität, Effizienz und Kosten weit überlegen. Denn EnWaves Technologie nutzt eine Kombination aus Druck- und Mikrowellenenergie, durch die das Wasser aus den Lebensmitteln homogen entfernt wird und die Textur und Nährwerte erhalten bleiben. Eine ähnliche Technologie wird auch im pharmazeutischen- und Cannabis-Bereich verwendet.

Neben ‚nutraREV®’ für die Lebensmittelindustrie hat EnWave ‚powderREV®’ zur Massendehydration von Probiotika u.ä. sowie ‚quantaREV®’ für eine kontinuierliche Trocknung hoher Volumina entwickelt. Zudem deckt die Gesellschaft mit ‚freezeREV®’, einer neuen Methode zur Stabilisierung und Dehydration von Biopharmazeutika wie z.B. Impfstoffe oder Antikörper, den Bereich Pharma ab.

Auch auf dem Gebiet der gesunden ‚Moon Cheese®’-Snacks verzeichnen die Kanadier ein kontinuierliches Wachstum. So erhielt EnWaves 100 %ige Tochtergesellschaft NutraDried Food Company LLC in der vergangenen Woche eine weitere Bestellung vom Vertriebspartner Costco Pacific-Northwest. Diese jüngste Nachbestellung unterstreicht den Erfolg der ‚Moon Cheese®’-Produkte im Vertriebsnetzwerk. Nicht zuletzt auch deshalb hält NutraDried an der ergiebigen Vertriebskooperation mit Costco fest - über Nachbestellungen wie auch über potenzielle Erweiterungen auf andere Vertriebszweige. Denn jede Bestellung von Costco bedeutet eine beträchtliche Umsatzsteigerung für NutraDried.







