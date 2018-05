Konsolidierungsfantasie beflügelt Telekom-Aktien - HPE mit soliden Zahlen und überzeugendem Ausblick

Weitere Suchergebnisse zu "Altice":

Wien (aktiencheck.de) - Nachdem sich der französische Telekom-Regulator gestern in einem Zeitungsinterview (Le Monde) offen für eine weitere Konsolidierung am französischen Markt zeigte, hoben die Telekom-Aktien (Altice (ISIN: NL0011333752, WKN: A14W4B, Ticker-Symbol: 6AT): +45,3%; Iliad (ISIN: FR0004035913, WKN: A0BLZB, Ticker-Symbol: IL2, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: ILIAF): +7,3%, Bouygues (ISIN: FR0000120503, WKN: 858821, Ticker-Symbol: BYG): +4,5%, Orange (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF): +4,1%) zu einem wahren Höhenflug an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Der IT-Konzern Hewlett Packard Enterprise (HPE) (ISIN: US42824C1099, WKN: A140KD, Ticker-Symbol: 2HP) habe gestern nachbörslich solide Quartalszahlen und einen überzeugenden Ausblick für das laufende Quartal vorgelegt. Sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie habe HPE die Erwartungen der Analysten übertreffen können, das knapp nicht zweistellige Umsatzwachstum (9,7%) unterstreiche die erfolgreiche strategische Neuausrichtung weg von Hardware in Richtung mehr Software und PC-Services. Die höhere Profitabilität sei u.a. auch durch umfassende Kosteneinsparungen ermöglicht worden.

In den USA würden heute vorbörslich noch der Textilhersteller Ralph Lauren (ISIN: US7512121010, WKN: A1JD3A, Ticker-Symbol: PRL), die Einzelhandelskette Target Corp (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH) sowie der Schmuckspezialist Tiffany & Co (ISIN: US8865471085, WKN: 872811, Ticker-Symbol: TIF) und morgen Autodesk (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Ticker-Symbol: AUD) und Best Buy (ISIN: US0865161014, WKN: 873629, Ticker-Symbol: BUY) berichten. (23.05.2018/ac/a/m)