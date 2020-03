Konsolidierung im Goldsektor: Endeavour Mining und SEMAFO fusionieren

Die Konsolidierung im Goldsektor schreitet weiter voran. Wie heute über den Ticker kam, wird Endeavour Mining (WKN A2ABF1 / TSX EDV) sich mit Konkurrent SEMAFO (TSX SMF / WKN 898253) zusammenschließen. Die fusionierte Gesellschaft würde zu den 15 größten Goldproduzenten der Welt gehören und mehr als 1 Mio. Unzen Gold pro Jahr fördern!



Beide Management-Teams haben sich bereits für den Deal ausgesprochen, bei dem laut Aussage der Unternehmen der größte Goldproduzent Westafrikas entstehen würde. Die Vereinbarung sieht vor, dass Endeavour alle ausstehenden Aktien von SEMAFO erwirbt und 0,1422 eigene Aktien pro SEMAFO-Aktie zahlt. Das stelle einen Aufschlag von 27,2% auf den 20tägigen, volumengewichteten Durchschnittskurs beider Unternehmen dar sowie einen Aufschlag von 54,7% zum Schlusskurs von Endeavour und SEMAFO am 20. März.





Die neue Gesellschaft, die übrigens auch die Unterstützung des Ankerinvestors La Mancha haben wird, verfügt nach Abschluss der Transaktion über sechs Minen und eine „attraktive Wachstumspipeline", wie es in der heutigen Mitteilung hieß. Weitere Vorteile der Fusion seien eine verbesserte strategische Positionierung und verbesserte Möglichkeiten, Risiken zu verwalten. Zudem erhoffen sich die Gesellschaften signifikante Synergien auf allen Ebenen. Auch glaubt man, so über bessere Möglichkeiten zu verfügen, zukünftiges Wachstum zu finanzieren.Die neue Gesellschaft würde auf Basis der derzeitigen Unternehmensprognosen 2020 mehr als 1 Mio. Unzen Gold produzieren sowie so genannte all-in sustaining costs (AISC) von unter 900 USD pro Unze aufweisen und damit zu den 15 größten Goldproduzenten der Welt gehören. Die gemeinsamen Goldreserven lägen bei 10,5 Mio. Unzen und die gemessenen und angezeigten Ressourcen bei 20,7 Mio. Unzen Gold. Hinzu kommen noch einmal 6,3 Mio. Unzen Gold an geschlussfolgerten Ressourcen.Der fusionierte Konzern hätte der Mitteilung zurfolge Zugang zu Liquiditätsquellen in Höhe von 508 Mio. Dollar, 100 Mio. Dollar von La Mancha eingeschlossen, die diese zur Unterstützung der Transaktion investieren will.