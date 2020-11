Konservativ in Digitalisierung investieren

Kempten, 9. November 2020 - Wenn es um Digitalisierung geht, denken viele Anleger an Apple, Microsoft oder Facebook. Doch der Megatrend lässt sich auch konservativ umsetzen: Themen wie IT-Sicherheit oder der digitale Konsument bieten Anlegern schon heute solide Investments mit enormem Wachstumspotenzial. Selbst Futter und Zubehör für Haustiere ist dank der Digitalisierung eine attraktive Anlage-Nische.

Digitalisierungsgewinner müssen keine spekulativen Anlagen sein, betonen die Experten des Vermögensverwalters Bayerische Vermögen Management AG (BVM AG) aus Kempten. „Auch innerhalb des Digitalisierungstrends lassen sich Titel identifizieren, die von einer robusten Nachfrage profitieren und sehr solide aufgestellt sind“, betont Hermann Ecker, Portfoliomanager der BVM AG. Exemplarisch nennt der Anlageexperte Titel aus den Bereichen eCommerce und auch Anbieter von IT-Infrastruktur. „Während die meisten Anleger über Jahre einen Fokus auf die großen Tech-Titel gelegt haben, bieten Ausrüster rund um IT-Infrastruktur oder IT-Sicherheit gute Chancen“, erklärt Ecker und verweist auf Aktien wie Check Point Software oder auch Cisco Systems. „Ein Portfolio, das eine gehörige Portion Zukunftsfantasie in sich trägt, muss deswegen noch lange nicht spekulativ sein“, ergänzt Ecker.

Auch Kollege Christian Steiner, der bei der BVM AG die Fondsstrategien verantwortet, bildet Zukunftsinvestments am liebsten solide ab. „Die Digitalisierung ist allgegenwärtig und verändert die Art und Weise, wie wir konsumieren. Aus diesem Grund lassen sich auch bei klassischen Konsumtiteln Chancen wahrnehmen. Dann nämlich, wenn ein derartiges Unternehmen eine überzeugende Digital-Strategie hat“, erklärt Steiner. Der Portfoliomanager setzt bei seinen Fondsstrategien auf Zielfonds, die ihre Investments am Leitbild des digitalen Verbrauchers ausrichten. „Auf diese Weise investieren wir in Titel, die nicht überbewertet sind und dennoch Wachstumsfantasie in sich tragen“, sagt Steiner.

Wichtig ist dem Team der BVM AG weiterhin, dass Aktientitel anhand bestehender Fakten bewertet werden. „Discounted-Cashflow-Modelle, bei denen Bewertungen auf Basis erwarteter Kapitalströme konstruiert werden, lehnen wir als alleiniges Entscheidungskriterium ab“, betont Steiner. „Auch bei der Auswahl unserer Zielfonds achten wir darauf, dass sich die Mentalität der jeweiligen Fondsmanager mit unseren Ansichten deckt.“

Statt bei Tech-Investments auf Entwicklungen in der Zukunft zu wetten, fokussieren sich die Experten des bayerischen Vermögensverwalters auf Geschäftsmodelle, die bereits heute vielversprechend sind. Neben den Themen digitaler Konsument und IT-Sicherheit fördert die Digitalisierung auch Geschäftsmodelle, die in einer analogen Welt nicht tragbar wären. „Das Netz sorgt dafür, dass in zahlreichen Nischen attraktive Märkte entstehen. Ein Beispiel ist der Trend, für Haustiere immer mehr Geld auszugeben. Konkret betrifft das neben Futter auch Spielzeug oder medizinische Behandlungen. Dieser Trend der ‚Vermenschlichung‘ der Haustiere, ist ein robustes Investmentthema, das maßgeblich von der Digitalisierung getrieben ist, ohne von vielen Anlegern entdeckt zu sein“, erklärt Steiner.



