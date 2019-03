Konjunktursorgen lähmen Dax

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenIst es Stabilisierung oder Resignation? Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bewegten Handelstag unverändert aus dem Handel verabschiedet. Und ebenso beginnt er den Handel am Donnerstag. Erneut machen sich Sorgen breit, die Wirtschaft könnte vor einer Rezession stehen. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind leicht negativ. Erst zur Mittagszeit dreht der Dax leicht ins Plus.Das Brexit Chaos hat derweil schon etwas von Comedy: Alle acht Deal-Alternativen wurden abgelehnt. Theresa May hatte sogar ihren Rücktritt angeboten, sollten die Abgeordneten einem Deal zustimmen.Am anderen Ende der Nervskala kommt Bewegung auf: In Peking starten derweil neue hochrangige Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China.Die Deutsche Bank will und muss sparen. Das erste Quartal war offensichtlich schwach – schwächer als befürchtet.Bayer erleidet im wichtigen US-Prozess um angeblich krebserregende Produkte der Tochter Monsanto eine herbe Schlappe. Die mittlerweile bekannte Jury des in San Francisco hat geurteilt, dass Monsanto für Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat haftbar ist. Bayer muss dem 70-jährigen Kläger Edwin Hardeman 80 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Bayer wird Berufung gegen das Urteil einlegen.Der Verkehrstechnikkonzern Vossloh hat 2018 wieder schwarze Zahlen geschrieben und wirtschaftet besser als erwartet. Die Dividende bleibt stabil bei einem Euro.Der Büromöbelhändler Takkt rechnet trotz einer Eintrübung der Rahmenbedingungen in Europa und Nordamerika mit kleinen Zuwächsen und bestätigt die vorläufigen Zahlen.Der IT-Spezialist Cancom geht zuversichtlich in das neue Geschäftsjahr und rechnet mitdeutlichen Wachstum bei Umsatz und operativem Ergebnis. Die Dividende bleibt bei 50 Cent.Der Fotodienstleister Cewe will nach einem Umsatz- und Gewinnsprung im laufenden Jahr weiter zulegen. Die Dividende steigt um 10 Cent auf 1,95 Euro.Der Immobilienkonzern Adler Real Estate hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr verdient. Dank höherer Mieten, geringerer Leerstände sowie Übernahmen.Das Biotechnologieunternehmen Evotec peilt nach einem Umatz- und Ergebnissprung im vergangenen Jahr für 2019 weitere Zuwächse an.Gestern Gerücht – heute Bestätigung: Daimler und Geely bauen den Smart künftig gemeinsam in China.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.