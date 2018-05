Konjunkturdaten Wochenvorschau - Inflationsrate im Euroraum dürfte im Mai deutlich zugenommen haben

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während in Europa die Einkaufsmanagerindices in den vergangenen Monaten deutlich rückläufig waren, hielten sie sich in China weitgehend stabil, so die Analysten der DekaBank.

Zwar gebe es Sorgen vor einer Zuspitzung des Handelskonflikts mit den USA, doch schlage sich dies bislang nicht nennenswert in den Stimmungsindices nieder. Einige Daten würden die erwartete Konjunkturverlangsamung Chinas zwar bereits andeuten, doch dürfte dieser Prozess sehr moderat verlaufen. Die Analysten der DekaBank erwarten, dass der von CFLP veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Mai ganz leicht von 51,4 auf 51,2 Punkte zurückgegangen sei. Er bleibe damit im historischen Vergleich auf einem Niveau, das ein solides Wachstumstempo signalisiere.

Die Inflationsrate im Euroraum dürfte im Mai deutlich auf 1,8% zugenommen haben. Ein offensichtlicher Grund hierfür sei die Verteuerung von Rohöl, die sich in den Verbraucherpreisen von Benzin, Diesel und Heizöl niederschlage. Zudem sollten saisonbedingte Störeinflüsse im Zusammenhang mit dem in diesem Jahr frühen Osterfest weitgehend verschwunden sein. Dies habe zur Folge, dass die Preise unter anderem von Pauschalreisen, Hotelübernachtungen und Flugtickets wieder spürbar stärkere Anstiege im Jahresvergleich aufweisen würden als noch im April. Dennoch gehen die Analysten der DekaBank davon aus, dass die Kerninflation nur auf 0,9% zugenommen hat, also weiterhin unter den Niveaus vom Jahresanfang liegt. Dies mache es der EZB schwer, von einem nach oben gerichteten Trend zu sprechen.

Der US-Arbeitsmarktbericht für Mai dürfte bestätigen, dass sich die US-Wirtschaft weiterhin auf einem relativ guten Wachstumspfad befinde. Die Beschäftigungsentwicklung der vergangenen Monate habe allerdings gezeigt, dass sich das inzwischen geringe Arbeitskräfteangebot in einer leichten Verlangsamung des monatlichen Beschäftigungsaufbaus niederschlage. So seien monatliche Beschäftigungszuwächse oberhalb von 200.000 Stellen zuletzt seltener geworden. Die Analysten der DekaBank erwarten daher, dass trotz anhaltend guter Entwicklung der Frühindikatoren der Beschäftigungsaufbau im Mai unterhalb dieser Marke liegen wird. Weiterhin überraschend sei, dass im Zuge einer etwas schwächeren Beschäftigungsentwicklung die Lohndynamik nur verhalten zunehme. Die Frühindikatoren würden hier eine im Vergleich zum Vormonat unveränderte Jahresveränderungsrate andeuten. (25.05.2018/ac/a/m)