Kommunen finanzieren kurzfristiger und diversifizierter

Kleinmachnow, 03. März 2022 – Die niedrigen Zinsen sind für deutsche und europäische Kommunen eine willkommene Gelegenheit zur Finanzierung anstehender Aufgaben. Zusätzlich sparen viele Kämmerer Geld durch den Abschluss sehr kurzfristiger Darlehen. „Zudem wollen sich die Kommunen nicht mehr von einem oder wenigen großen Finanzierern abhängig machen, sondern nutzen mehrere Vertragspartner“, sagt EDS-Gründer und CEO Sebastian Bergmann.

Niedrige Zinsen sind positiv für viele Kommunen, lassen sich doch so manche Vorhaben mit deutlich geringeren Zinskosten umsetzen. Und auch die Finanzierung der laufenden Ausgaben wird günstiger. „Um noch mehr zu sparen, sind viele Kommunen mittlerweile dazu übergegangen, statt etwa eine Tranche für zwölf Monate mehrere kurze Tranchen pro Jahr für die Kassenkredite aufzunehmen“, so Bergmann. Diese Darlehen würden dann mehrfach prolongiert, jeweils zu den dann gültigen kurzfristigen Konditionen.

„Kommunen haben in den vergangenen Jahren gelernt, sehr effizient mit den knappen Mitteln umzugehen“, sagt Peter Hoffmann, Co-Founder und CTO bei EDS. „Dazu gehört es eben auch, die Kreditaufnahme zu verkürzen, um die niedrigeren Zinsen für Kurzläufer mitzunehmen. „Dieses Vorgehen hat sich mittlerweile fest etabliert“, sagt Hoffmann.

Gleichzeitig setzen die Kommunen darauf, nicht nur einen, großen Finanzierer anzufragen. „Es ist völlig normal, sich von mehreren Häusern Angebote geben zu lassen, diese zu vergleichen und die Konditionen zu verhandeln“, so Hoffmann. Die Diversifizierung der kommunalen Kreditgeber ist insofern in vollem Gange. „Mehr und mehr öffnen sich die Kommunen auch für Plattformen“, sagt Hoffmann. „Die vollständig digitale Abwicklung der Prozesse ermöglicht es, noch einmal Kosten zu sparen, diesmal auf der eigenen Verwaltungsseite.“

Insgesamt zeigen sich die Kommunen sehr offen für Innovationen. „Gerade die Kämmerer gehen gerne die ein oder andere Extrameile, um noch bessere Konditionen zu erhalten“, sagt Hoffmann. „Die Vergleichbarkeit der Angebote durch die Digitalisierung ermöglicht dabei deutlich bessere Entscheidungen in kürzerer Zeit.“

Über EDS European Debt Solutions

EDS European Debt Solutions ist ein neues, auf die Kredit- und Investmentindustrie spezialisiertes InvestmentTech-Start-up. Gegenstand des Unternehmens ist es, die Realwirtschaft mit institutionellen Investoren in Europa zusammenzubringen, um Kapital – zusätzlich zum klassischen Bankensektor auf der Kreditseite – dem europäischen Public Sector und Mittelstand gezielt über die Nutzung der Plattformökonomie sowie ausgewählte weitere Partner zur Verfügung zu stellen.



