Kommt das staatliche Online-Vergleichsportal für Kontogebühren?

Nach dem Willen der EU-Kommission soll Verbrauchern ein neutraler und kostenloser Girokonten-Vergleich online zur Verfügung gestellt werden. Nach dem Scheitern des bisher einzigen kostenlosen Angebots erwägt Bundesfinanzminister Olaf Scholz, die Einrichtung eines staatlichen Vergleichsportals. Dies ist "eine der in Prüfung befindlichen Optionen", heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler. "Die SPD will in Wahrheit ein staatliches Vergleichsportal und hat alle privaten Initiativen erfolgreich im Keim erstickt. Die Zeche zahlt am Ende der Verbraucher", kritisiert Schäffler die Pläne des Finanzministers.

Wie aus der Anwort weiter hervorgeht, liegt der Anteil der Geldinstitute, die Negativzinsen für Guthaben auf Konten von privaten Haushalten erheben, bei etwa 40 Prozent. Die Summe der Sichteinlagen bei diesen Instituten entspreche etwa 34 Prozent des gesamten Sichteinlagenvolumens von privaten Haushalten bei deutschen Banken.