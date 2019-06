Kommt die Wende beim Goldpreis

Die geopolitischen Verwerfungen werden nicht weniger, sondern mehr. Dem Goldpreis könnte eine weitere Erholung bevorstehen

Der April könnte der Tiefpunkt des Goldpreises gewesen sein. Zwar gibt es viele Skeptiker, die nicht glauben, dass die Goldpreis-Rally anhalten wird. Doch gerade im Junior-Goldminenbereich könnte das zu besten Kaufmöglichkeiten führen.

Im September werden die Bilanzstraffungen der FED enden. Der Handelsstreit zwischen China und den USA brodelt weiter. Und die Weltwirtschaft zeigt Schwäche. Der Iran will sich aus Teilen des Internationalen Atomabkommens zurückziehen.

Auf der jüngsten Sitzung der FED kam heraus, dass in der nächsten Zeit wohl noch ein bis zwei Zinssenkungen kommen könnten. Da könnte es sich besonders lohnen, nach Gold und nicht zuletzt Goldgesellschaften Ausschau zu halten, die finanzstark sind und gute Bohrergebnisse bringen.

Der Goldpreis hat bereits große Schritte getan und wenn ein Ansturm ausbricht, dann wäre es schön, bereits in ausgewählten Goldaktien investiert zu sein. Denn damit können Gewinne erzielt werden. Bereits früher erfolgreiche Managementteams mit Projekten in sicheren Bergbaugebieten sollten auf dem Schirm von Investoren stehen. Die besseren Teams werden gewinnen und es gilt sie herauszufiltern.

Zu den Gold-Juniorgesellschaften, die Beachtung verdienen, gehören etwa Revival Gold oder TerraX Minerals.

Revival Gold ist ein auf Wachstum ausgerichtetes Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen. Es besitzt die Rechte einer 100-prozentigen Beteiligung am Beartrack-Goldprojekt in Idaho, das bereits früher produzierte und am benachbarten Arnett Goldprojekt. Weitere Projekte werden verfolgt und Revival Gold besitzt zudem 51 Prozent am Diamond Mountain Phosphat-Projekt in Utah.

Auch TerraX Minerals kommt mit seinem Yellowknife City Goldprojekt gut voran. Eine große Liegenschaft in einem hervorragenden Goldbezirk und mit bester Infrastruktur sollte erfolgreich entwickelt werden können.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von TerraX Minerals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/terrax-minerals-inc/).

