Kommentar zum FED-Protokoll

Von Jason England, Global Bonds Portfolio Manager, Janus Henderson Investors

Nach der unerwarteten Bemerkung des Fed-Vorsitzenden Powell auf der Pressekonferenz im März, auf der er sagte, man solle die Diskussionsergebnisse zur Fed-Bilanz in den Sitzungsprotokollen nachlesen, wurden diese mit Spannung erwartet. Die Fed hat die Erwartungen der meisten Marktbeobachter erfüllt – mit Details zum Tempo und zur Ausgestaltung des Bilanzabbaus. Obwohl noch nicht durch ein Votum bestätigt, „waren sich die Teilnehmer im Allgemeinen einig, dass monatliche Obergrenzen von etwa 65 Mrd. USD für Staatsanleihen und etwa 35 Mrd. USD für Agency-MBS wahrscheinlich angemessen wären.“ Sie vereinbarten auch, die Deckelung über drei Monate oder einen geringfügig längeren Zeitraum einzuführen, sollten die Marktbedingungen dies rechtfertigen.



Dies ist wesentlich schneller als die Obergrenze von 50 Mrd. USD (30 Mrd. USD Tsy/ 20 Mrd. USD MBS), die im Rahmen des Programms zur quantitativen Straffung (QT) von 2017 bis 2019 erst nach einem Jahr erreicht werden konnte. Neben der Bilanz zeigte das Protokoll auch, dass „viele“ Notenbanker eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf der März-Sitzung befürwortet hätten, sich aber aufgrund der Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine dagegen entschieden. Diese beiden Aussagen in Verbindung mit den jüngsten hawkishen Äußerungen von Fed-Vertretern zeigen, dass die Fed von einem graduellen Ansatz zur Straffung der Geldpolitik zu einem schnelleren Wechsel zu einer neutralen Haltung in der Geldpolitik übergegangen ist.

____________________________________________________________________________________________________________________



Janus Henderson Group (JHG) ist ein weltweit führender aktiver Vermögensverwalter, der seine Aufgabe darin sieht, Anleger beim Erreichen ihrer langfristigen finanziellen Ziele zu unterstützen. Dazu wird ein breites Spektrum von Lösungen angeboten, wie Aktien-, Anleihen-, quantitative Aktien-, Multi-Asset- und alternative Strategien.

Janus Henderson verwaltet per 31. Dezember 2021 ein Anlagevermögen von etwa 432 Milliarden US-Dollar (etwas mehr als 380 Milliarden Euro) und hat über 2.000 Mitarbeiter sowie Büros in 25 Städten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in London ist an der New York Stock Exchange (NYSE) und der Australian Securities Exchange (ASX) notiert.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.