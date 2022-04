Kommentar zum Anstieg der US-Verbraucherpreise

Kommentar von Matt Peron, Director of Research bei Janus Henderson Investors

Die gestrigen Zahlen zum US-amerikanischen Verbraucherpreisindex bieten nicht viel Erfreuliches. Das Beste, was man sagen kann, ist, dass der Kern-CPI mit „nur“ 6,5 % niedriger als erwartet ausfällt. Das dürfte die Märkte, die sich auf das Schlimmste eingestellt hatten, etwas beruhigen. Die entscheidende Frage lautet, ob die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und wenn ja, mit welchem Tempo sie zurückgeht.



Auch wenn diese Deutung wahrscheinlich ein aggressiveres Vorgehen der Fed in naher Zukunft nahelegt, spricht einiges dafür, dass der CPI bis zum Jahresende ausreichend absinkt, um die strengsten Fed-Maßnahmen zu vermeiden. Dies wäre in der Tat unser „Mid-Cycle Konjunkturabschwung“- Szenario, das mit knappem Vorsprung unser Basisszenario bleibt.





