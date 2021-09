Können wir der Technologie der Kryptowährungen vertrauen?

Interview mit Roman Beck, Professor für Wirtschaftsinformatik und Leiter des European Blockchain Center in Kopenhagen



Die Kernaussagen des Interviews





Durch Transaktionen auf der Blockchain werde Vertrauen durch Gewissheit ersetzt

Dennoch sei es paradoxerweise so, dass Menschen digitalen Technologien weniger vertrauen. Dies läge daran, dass wir sie nicht „anfassen und mit unseren üblichen Sinnen begreifen können“

Blockchain Anwendungen seien deutlich sicherer als bis dato existierende Anwendungen

Die meisten Blockchain-Projekte kämen nicht aus den USA, sondern aus Europa und China



Roman Beck, Professor für Wirtschaftsinformatik und Leiter des European Blockchain Center in Kopenhagen, äußert sich in einem Interview mit Kryptoszene.de über die Blockchain, potenzielle Sicherheitslücken und darüber, wie diesem Industriezweig in Europa zum Durchbruch verholfen werden könnte. Bei der Blockchain werde „Vertrauen durch Gewissheit bei den Teilen einer Transaktion“ ersetzt, so Beck.

Dies illustriert er an einem anschaulichen Beispiel: wer eine Autowerkstatt für einen Ölwechsel aufsucht, müsse darauf vertrauen, dass der Mechaniker alles richtiggemacht habe. Bei Distributed-Ledger-Technologien könne man hingegen jederzeit nachschauen, und müsse sich eben nicht mehr ausschließlich auf den Mechaniker oder Hersteller verlassen.



Insgesamt seien richtig ausgestaltete Blockchain Anwendungen deutlich sicherer als „existierende Anwendungen“. Zudem gäbe es bereits Maßnahmen gegen Hacks durch Quantencomputer. Insgesamt sei der Faktor Sicherheit, insbesondere im Bereich „kritischer Dinge“, überaus wichtig.



Europa befinde sich nach Beck keineswegs in der Blockchain-Peripherie: „Die meisten Blockchain-Projekte kommen aus Europa und China […] Es mag sein, dass nach Registrierung der Patente oder Fundraising die USA eine Rolle spielen, aber die Entwicklerteams sitzen nicht notwendigerweise in den USA“.

Noch sei unklar, welche Weltregionen die Blockchain-Zentren der Zukunft beherbergen. Die Europäische Union könne allerdings dazu beitragen, Europa hierbei besser zu positionieren. Hierfür sei ein positives IT-Klima, regulatorische Weichenstellungen sowie „ein wenig mehr Unternehmertum“ hilfreich.



