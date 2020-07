Kodak Aktie: Das ist einfach irre!

Was ist da denn los? Die Aktie des US-Fotopioniers Kodak hat in den letzten Tagen eine gigantische Rally aufs Parkett gelegt. Noch zu Wochenbeginn stagnierte der Kurs bei 2,6 Dollar. Am Dienstag schoss das Papier dann plötzlich in die Höhe und notierte zum US-Handelsschluss am Mittwoch bei sagenhaften 33,2 Dollar. Der Kurs hat sich damit in nur zwei Tagen verzwölffacht.

Doch warum die plötzliche Euphorie? Schließlich durchlebt der Hersteller von fotographischer Ausrüstung seit Jahren eine Flaute, hat der Traditionskonzern doch die Digitalisierung und das Zeitalter der Smartphone-Kameras regelrecht verschlafen. Wie so oft dieser Tage hat sich nun auch für Kodak die Sonderkonjunktur rund um die Corona-Krise als Treiber erwiesen.

Staatskredit: Kodak soll Inhaltsstoffe für Medikamente herstellen

Der Hintergrund: US-Präsident Donald Trump hat vor einigen Tagen das Kriegswirtschaftsgesetz, den sogenannten „Defense Production Act“, auch in Sachen Kodak aktiviert. Demnach soll die US-Firma einen 765 Millionen Dollar schweren Staatskredit erhalten, um Wirkstoffe für Pharmazeutika herzustellen. Washington hatte das im Koreakrieg beschlossene Bundesgesetz, mit dem Industriebetriebe zur Produktion bestimmter Güter verpflichtet werden können, zuvor bereits beim Autobauer General Motors und beim Mischkonzern 3M angewendet.

An der Börse jedenfalls sorgte die Nachricht rund um Kodak für Jubelsprünge. Das Geld aus dem Weißen Haus ermögliche eine neue Lebensader für den strauchelnden Konzern, hieß es am Markt. Ob die Rally nachhaltig sein kann, oder ob die Euphorie alsbald wieder verfliegen wird, blieb freilich unklar. Kodak jedenfalls hat jetzt die einmalige Chance, sich als Krisenretter zu beweisen und einen neuen Geschäftsbereich zu erschließen. Die Zeit wird zeigen, ob das gelingen kann.

