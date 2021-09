Kobalt und Silber sind wichtige Rohstoffe für den Klimawandel

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Ziele des Pariser Klimaabkommens ist einmal die Erwärmung zu begrenzen und die Welt klimaneutral zu gestalten

Dem Pariser Abkommen sind 189 Länder beigetreten. Diese sind für 94,6 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Das große Ziel spätestens in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ohne Treibhausgase auszukommen, fordert auch eine breite internationale Beteiligung. Es gilt also die globale Nutzung fossiler Brennstoffe (Kohle, Gas, Öl) abzuschaffen oder enorm zu reduzieren. Hier kommen einmal die Elektromobilität ins Spiel.

Laut einer neuen Untersuchung ist die E-Mobilität tatsächlich umweltfreundlicher als es konventionelle Automobile sind. Die Zahlen des International Council on Clean Transportation zeigen, dass ein neues Benzinauto in Europa im Lauf seiner Lebenszeit inklusive Herstellung zirka 250 Gramm CO2 je Kilometer ausstößt. Bei einem Elektroauto, inklusive Batterieherstellung, beträgt der CO2-Ausstoß 80 bis 90 Gramm je Kilometer. Und dieser CO2-Ausstoß soll in den kommenden Jahren noch gesenkt werden. Elektroautos sind also 69 Prozent effizienter als normale Verbrenner.

Die Elektromobilität kommt voran und sie verschlingt Rohstoffe, etwa Kobalt oder auch Kupfer, Kobalt ist ein unabdingbarer Rohstoff für die Batterien. Und gegenüber herkömmlichen Fahrzeugen sorgen Elektrofahrzeuge für einen deutlichen Mehrbedarf an Kupfer.

Um nachhaltige Ressourcen für eine an Kohlenstoff ärmere Zukunft kümmert sich beispielsweise Hannan Metals. Kupfer, Silber und Gold enthalten die Projekte des Unternehmens in Europa und Peru. Im Blickpunkt steht insbesondere das aussichtsreiche San Martin Kupfer-Silber-Projekt in Peru. Auch die Canada Nickel Company besitzt Batteriemetalle wie Kobalt und Nickel im Boden. Flaggschiffprojekt ist das Crawford Nickel-Kobaltsulfid-Projekt in Ontario.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Hannan Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/) und der Canada Nickel Company (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.