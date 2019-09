Kobalt und Kupfer - unverzichtbar für die Zukunft

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Rund 12 Kilo Kobalt stecken im Akku eines Elektroautos. Ohne Kobalt gibt es keine Lithium-Ionen-Akkus

Verbaut sind die Akkus nicht nur in Elektrofahrzeugen, sondern auch in Smartphones, Laptops oder Kameras. Sollen statt klimaschädlicher Diesel und Benziner die Elektroautos die Straßen bevölkern, dann wird enorm viel Kobalt gebraucht. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe warnt bereits vor einer Verknappung des kritischen Rohstoffs. So liegt der Preis für eine Tonne Kobalt bei rund 23.000 US-Dollar.

Der größte Kobaltproduzent ist die Demokratische Republik Kongo. 2018 wurden dort 90.000 Tonnen, damit fast 70 Prozent des weltweiten Angebots produziert. Die fünf größten Kobaltminen, die alle auch zugleich Kupfer liefern, befinden sich im Kongo.

Da der Kongo politisch nicht so stabil ist, ist eine Kobaltmine in Nordamerika wie First Cobalt sie mit dem Iron Creek-Kobaltprojekt besitzt, von besonderem Vorteil. Bei der Kobaltraffinerie von First Cobalt wird mit Glencore zusammengearbeitet. Für Ende 2020 wird die erste Produktion erwartet. 2021 soll dann die erweiterte Anlage in Betrieb genommen werden.

Auch Kupfer ist ein Rohstoff, der in vielen Bereichen unabdingbar ist. Massenelektrifizierung, Elektrofahrzeuge und große Infrastrukturprojekte brauchen Kupfer. Dieses fördert Copper Mountain Mining in der ihr zu 75 Prozent gehörenden Copper Mountain Mine in British Columbia. Diese produzierte im zweiten Quartal 2019 solide 22,1 Millionen Pfund Kupferäquivalent. Neben diesem Flaggschiffprojekt besitzt Copper Mountain das Eva Copper Projekt in Australien. Dieses ist bereits genehmigt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von First Cobalt (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/first-cobalt-corp/) und Copper Mountain Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/