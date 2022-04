Kobalt - ein besonderer Rohstoff

Elektroauto-Batterien brauchen unter anderem Kobalt. Aktuell kostet die Tonne Kobalt fast 82.000 US-DollarDer Preis für Kobalt bezieht sich auf den Handel an der London Metal Exchange und gilt für Kobalt mit einem Reinheitsgehalt von mindestens 99,8 Prozent. Noch im Januar war die Tonne für rund 70.200 US-Dollar zu haben. Die größten Kobaltreserven existieren in der Demokratischen Republik Kongo, welche auch der größte Kobaltproduzent ist. Allerdings ist das Land politisch nicht stabil. Der zweitgrößte Kobaltlieferant ist Australien, wobei aber die Produktion deutlich unter der aus dem Kongo liegt. Meist ist Kobalt ein Nebenprodukt beim Kupfer- oder Nickelabbau. Bei den Kobaltreserven steht übrigens Russland an fünfter Stelle. Kobalt gehört zu den begehrtesten Rohstoffen der Erde. Mit einer stark steigenden Nachfrage wird durch die boomende Elektromobilität gerechnet.Lithium-Ionen-Batterien, die in E-Fahrzeugen verwendet werden, aber auch viele andere elektronische Geräte brauchen also Kobalt. So gehen rund 41 Prozent des Kobalts in die Batterieherstellung. Eine Batterie in einem Elektroauto verschlingt zirka neun Kilogramm Kobalt. Tritt die Pandemie wieder mehr in den Hintergrund, steigt die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos weiter und gewinnt auch die Luftfahrtindustrie wieder an Fahrt (auch dort kommt Kobalt zum Einsatz), dann sollte die Kobaltnachfrage nur einen Weg kennen, nämlich den nach oben. Und Kobalt gibt es nicht nur im Kongo, sondern beispielsweise auch in Ontario bei der Canada Nickel Company. Dessen Crawford-Projekt beinhaltet hochwertiges Kobalt, neben Nickel. Auch in Finnland besitzt das Rajapalot-Projekt von Mawson Gold zusätzlich zu Gold auch Kobalt. Eine erste vorläufige Bewertung für das Projekt liegt bereits vor.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mawson Gold ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ ) und der Canada Nickel Company ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ ).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/