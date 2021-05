Kobalt – ein besonderer Rohstoff

Die digitalisierte und vernetzte Welt, Elektroautos und Smart Cities lassen die Kobalt-Nachfrage steigen

Akkus werden benötigt und diese brauchen Kobalt, den Rohstoff, der sich aufgrund seiner hohen Energiedichte dafür besonders gut eignet. Kobalt ist durch seine Temperaturbeständigkeit und seine extreme Härte ein ausgezeichneter Stoff für die Herstellung von verschleißfesten und hitzebeständigen Eisenlegierungen in der Industrie. Ob Hochleistungsbohrer oder künstliche Gelenke, Kobalt kommt zum Einsatz. Gehärtete Teile im Auto, Katalysatoren, Flugzeugtriebwerke und Turbinen enthalten ebenfalls Kobalt.





Ungefähr 46 Prozent des Kobalts werden in Lithium-Ionen-Batterien verbaut, für die E-Mobilität und auch für andere Geräte wie Smartphones. Immer noch kommt das meiste Kobalt aus dem Kongo. Das Problem des teilweise illegalen Kobaltabbaus wird inzwischen ernst genommen. Dort werden die Minen regelmäßig kontrolliert.





Unternehmen mit Kobalt in den Projekten sind etwa Mawson Gold oder die Canada Nickel Company. Dabei ist die Canada Nickel Company auf Batterierohstoffe spezialisiert, wozu neben Kobalt auch Nickel gehört. Das Nickel-Cobalt-Projekt Crawford des Unternehmens befindet sich in Ontario. Nickel ist nicht nur für die Batterien, sondern auch für die Edelstahlnachfrage ein gefragter Rohstoff.





Mawson Gold besitzt neben Kobalt auch Gold in seinem Rajapalot-Gold-Kobalt-Projekt in Finnland. Eine aktuelle Erweiterung des Ressourcengebiets beim Projekt ist erfreulich. So gibt es also auch außerhalb des etwas problematischen Kongos Kobaltvorkommen. In Zeiten von Klimawandel und Emissionsvermeidung sind Kobalt, Nickel oder auch Lithium nun mal sehr gefragte Rohstoffe. Die Entwicklung macht sie kostbar.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mawson Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/) und der Canada Nickel Company (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.