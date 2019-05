Kobalt, Platin und Palladium – dringend gebraucht

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Kobalt wird in Lithium-Ionen-Batterien verwendet. Platin und Palladium könnten in 2019 knapp am Markt werden

Die Aussage von Johnson Matthey, dem weltweit größtem Platin- und Palldiumverarbeiter ließ aufhorchen: Er erwartet für das laufende Jahr ein Angebotsdefizit von 127.000 Unzen beim Platin. Der Grund liege einmal in einem erhöhten Bedarf der Automobilindustrie und zum anderen sei die Investmentnachfrage sehr hoch. Emissionsvorschriften werden strenger, vor allem in Indien und China. Und neuere Katalysator-Modelle verschlingen mehr Palladium. Mit 809.000 Unzen Palladium, die in 2019 fehlen, wird gerechnet.

Dagegen geht der World Platinum Invesment Council von einem Angebotsüberschuss bei Platin aus, wenn auch deutlich geringer als in 2018. Welche Prognose sich auch immer bewahrheiten wird, Platin und auch Palladium sind gefragte Rohstoffe.

Darauf setzt auch Sibanye-Stillwater, einer der größten Platin- und Palladiumproduzenten in Südafrika, der auch in Nordamerika aktiv ist. Daneben gehört in Sachen Goldproduktion Sibanye-Stillwater zu den Großen in Südafrika.

Neben dem Palladium in Autokatalysatoren wird Kobalt in Lithium-Ionen-Batterien in den Elektrofahrzeugen verwendet. Kobalt, auch das neue Gold genannt, ermöglicht die Stromspeicherung in den Batterien und dient der elektrischen Leitfähigkeit. Momentan ist noch genug Kobalt auf dem Markt, doch Experten prognostizieren, dass die Versorgung mit dem Rohstoff in den nächsten Jahren schwierig werden könnte. Denn die Elektrofahrzeuge werden immer mehr.

Noch kommen mehr als 50 Prozent des produzierten Kobalts aus der Demokratischen Republik Kongo. Doch es gibt auch Kobalt etwa in Idaho in der Iron Creek-Kobaltliegenschaft von First Cobalt. Dieses Unternehmen ist zu 100 Prozent Eigentümer der einzigen voll zugelassenen Kobaltraffinerie in Nordamerika. In einigen Wochen wird eine Studie Näheres zum Kobaltprojekt öffentlich bekannt machen.



