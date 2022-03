Koalitionsausschuss einigt sich auf Entlastungspaket

Der Koalitionsausschuss hat sich auf umfassende Maßnahmen geeinigt, um die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine abzufedern. „Die steigenden Energiepreise stellen viele Menschen und Betriebe in Deutschland vor große Herausforderungen. Sehr viele Menschen sind akut belastet – und wir müssen sie akut entlasten“, begründet der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler den Vorstoß. Nach den Plänen der Ampel-Koalition erhalten alle Erwerbstätigen in Deutschland eine steuerliche Sonderentlastung in Form einer Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro.



Die Energiesteuer auf Diesel und Benzin wird für drei Monate auf das europarechtlich zulässige Minimum gesenkt. Zur Entlastung bei den hohen Energiepreisen wird die Einmalzahlung für alle Empfänger von Grundsicherung auf 200 Euro verdoppelt – wie schon beim Heizkostenzuschuss für Wohngeld- & Bafög-Empfänger, der auf 270 Euro verdoppelt wurde. Familien werden zudem durch eine Einmalzahlung von 100 Euro für jedes Kind zusätzlich entlastet. „Die Entlastungen reichen bis tief in die Mitte der Gesellschaft. Das ist richtig, weil aktuell alle Teile der Bevölkerung von den steigenden Preisen belastet werden“, kommentiert Jens Teutrine.