Auch in diesem Jahr beteiligten sich die beiden ostwestfälischen Abgeordneten Frank Schäffler und Christian Sauter am Know-how-Transfer der Wirtschaftsjunioren Deutschland.

Schäffler empfing den geschäftsführenden Gesellschafter der Budelmann Elektronik GmbH, Dr. Christoph Budelmann. Sauter wurde während der Sitzungswoche vom Dortmunder IT-Unternehmer Kevin Beyer begleitet.



Das Austauchprogramm bietet interessierten Wirtschaftsjunioren jährlich die Möglichkeit, Einblicke in die Arbeit des Bundestages zu gewinnen. „Für mich war dies wieder eine tolle Gelegenheit, von den Erfahrungen und Herausforderungen eines jungen Gründers in Deutschland zu erfahren und diese in die parlamentarischen Debatten einzubringen.“, freute sich Christian Sauter über den Austausch. „Es ist der Unternehmergeist, der unsere Wirtschaft voranbringt. Es ist spannend zu sehen, welche Ideen junge Unternehmer entwickeln und umsetzen“, zeigte sich auch Schäffler von dem Austausch angetan.