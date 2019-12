Knorr Bremse-Calls mit 69%-Chance bei Erreichen des Minimalziels

Laut Analyse von www.godmode-trader.de konnte die Aktie des Herstellers von Bremssystemen für Nutz- und Schienenfahrzeuge Knorr Bremse (ISIN: DE000KBX1006) mit dem Überwinden des Dezemberhochs einen kleinen Doppelboden ausbilden. Wenn sich die Aktie nun über der 88 bis 89 Euro etablieren kann, dann wäre ein kurzfristiger Kursanstieg auf 91,50 Euro und 94,64 Euro denkbar. Danach könnte die Aktie auch wieder das alte Allzeithoch bei 103,70 Euro ins Visier nehmen. Unterhalb von 86 Euro würde sich die charttechnische Lage allerdings wieder deutlich eintrüben.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 90,54 Euro davon ausgeht, dass die Aktie ihre derzeitige Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 94,64 Euro ausweiten wird, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 90 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Knorr Bremse-Aktie mit Basispreis bei 90 Euro, Bewertungstag 18.3.20, BV 0,1, ISIN: DE000HX9PSV0, wurde beim Knorr Bremse-Kurs von 90,54 Euro mit 0,44 – 0,46 Euro gehandelt.

Wenn die Knorr Bremse-Aktie in spätestens einem Monat zumindest auf 94,64 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,63 Euro (+37 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 86,006 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Knorr Bremse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 86,006 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UD1TYU6, wurde beim Aktienkurs von 90,54 Euro mit 0,48 – 0,51 Euro quotiert.

Legt der Kurs der Knorr Bremse-Aktie auf 94,64 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Knorr Bremse-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 0,86 Euro (+69 Prozent) befinden.

Faktor-Zertifikate

Für Anleger, die mit einem unmittelbar bevorstehenden Kursanstieg der Knorr Bremse-Aktie rechnen, könnte auch eine Investition in Faktor Long-Zertifikate mit täglich angepasster Hebelwirkung interessant sein.

Das Commerzbank-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000CU0CX73 bildet die Bewegungen des Aktienkurses mit 3-facher Hebelwirkung ab. Mit dem Morgan Stanley-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000MF9MH64, können Anleger sogar mit 4-facher Hebelwirkung an einem Kursanstieg der Knorr Bremse-Aktie teilhaben.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Knorr Bremse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Knorr Bremse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek