Knorr Bremse in der Bilanz

Bremsenspezialisten Knorr-Bremse enttäusch die Anleger. Zwar hatte der Markt schon erwartet, dass die Zahlen wegen des schwachen LKW Marktes belastet sind. Die Zahlen für das dritte Quartal sind noch schlechter als befürchtet, sagte ein Händler. Zwar bestätigt Knorr Bremse die Prognose, doch die Anleger sind eher skeptisch, was die Gewinnerwartung angeht. EUWAX

