Knock-out-Puts auf Adidas und Allianz gekauft

Die Derivateanleger an der Börse Stuttgart kaufen heute sehr stark einen Knock-out-Put (WKN DDA284) auf den Sportartikelhersteller Adidas. Der Konzern wurde in den letzten Tagen sehr stark von der Politik und von Verbrauchern kritisiert, die Mietzahlungen für die aktuell geschlossenen eigenen Geschäfte zu stunden. Adidas teilte daraufhin mit, die Mietzahlungen für private Investoren weiterhin zu begleichen. Die Adidas-Aktie fällt heute im frühen Handel unter 200 Euro. Gegen Mittag notiert sie bei 197,85 Euro und damit knapp 2,4 Prozent leichter.





Ein weiterer Knock-out-Put (WKN VE7WY6) auf den Münchner Versicherungskonzern Allianz wird heute ausschließlich gekauft. Laut Auskunft unseres Händlers liegt für den Knock-out-Put eine Kaufempfehlung vor. Die Allianz-Aktie notiert gegen Mittag bei 154,85 Euro mit knapp einem Prozent im Minus.Ein Knock-out-Put (WKN DDA2MF) auf den im Ticketing und Live-Entertainment Bereich tätigen CTS Eventim-Konzern wird von den Stuttgarter Derivateanlegern sehr rege gehandelt. In dem Knock-out sind fast nur Verkäufer zu verzeichnen. Die Aktie des im MDAX notierten Konzerns liegt heute mit 2,5 Prozent im negativen Terrain und fällt auf 39,30 Euro. Bisheriges Tagestief in der CTS Eventim-Aktie war bei 38,34 Euro. EUWAX

____________________________________________________________________________



