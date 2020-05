Knock-out Calls heute bei den Anlegern gefragt

Umsatzspitzenreiter bei den Knock-out Produkten ist heute ein Knock-out Call (WKN HW0JVW) auf den Triebwerkshersteller MTU Aero Engine. Die Aktie des Konzerns hat sich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Luftfahrtbranche seit Ende Januar beinahe halbiert. Heute liegt die MTU Aktie mit mehr als sechs Prozent bei 139,50 Euro im Plus.





Nicht nur die Bayer Aktie wird heute sehr stark gehandelt, sondern auch ein Knock-out Call (MC1ELR) auf den Leverkusener Konzern. In dem Knock-out Call führt unser Händler fast nur Kauforders aus. Die Knock-out Barriere liegt mit 29,00 Euro sehr weit vom aktuellen Kursniveau von 62,55 Euro entfernt.Ein Knock-out Call (WKN MC8WTY) auf die Koblenzer CompuGroup Medical wird heute mehrheitlich von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Das E-Health-Unternehmen unterstützt mit seinen Softwareprodukten Arztpraxen, Apotheken, Labore und Krankenhäuser. Die CompuGroup hat über eine Million Kunden. Die Aktie notiert heute über drei Prozent im positiven Terrain bei 74,35 Euro.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.