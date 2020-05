Knock-out Calls heute bei den Anlegern gefragt

Umsatzspitzenreiter bei den Knock-out Produkten ist heute ein Knock-out Call (WKN KB13ME) auf den Batteriehersteller Varta. Der Knock-out Call wird fast ausschließlich von den Derivateanlegern gekauft. Varta vermeldete in der letzten Handelswoche seine Quartalszahlen, die deutlich über den Analystenschätzungen lagen. Die Aktie notiert heute über sechs Prozent höher bei 87,40 Euro.



MF4BZF) von den Anlegern recht rege gehandelt. Aufgrund einer Empfehlung liegen unseren Händlern für den Knock-out Call beinahe nur Kauforders vor. S & T vermeldete Anfang Mai seine Quartalszahlen. Der Umsatz konnte demnach gegenüber dem Vorjahresquartal um 20 Prozent gesteigert werden. Die Aktie notiert heute mit über fünf Prozent höher bei 23,18 Euro.



Ein Knock-out Call (WKN VE9Z7E) auf das Hamburger Wirkstoffforschungs- und Wirkstoffsentwicklungsunternehmen Evotec wird von den Anlegern hauptsächlich gekauft. Letzte Woche vermeldete Evotec einen Umsatzanstieg für das erste Quartal von 15 Prozent aus Verträgen mit Kunden. Die Evotec Aktie notiert heute mit 23,76 Euro über drei Prozent höher. EUWAX



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.