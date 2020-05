Knock-out Calls auf Shop Apotheke und Vonovia werden verkauft

Seit einigen Tagen greifen die Derivateanleger bei Einzelwerten hauptsächlich auf Knock-out Produkte zurück. Umsatzspitzenreiter bei den Knock-out Produkten auf Einzelwerte ist heute ein Knock-out Call (WKN MC90XS) auf Shop Apotheke. Die Anleger nehmen in dem Knock-out Call die aufgelaufenen Gewinne mit und verkaufen mehrheitlich den Schein. Die Aktie erreichte zu Handelsbeginn ein neues All-Time-High bei 108,20 Euro, bevor es zu einem Kursrutsch unter die Marke von 100 Euro kam. Gegen 13:00 Uhr notiert die Aktie bei 99 Euro.





Ein Knock-out Call (WKN MF5UX3) auf den Bochumer Immobilienkonzern Vonovia wird heute von den Anlegern fast ausschließlich verkauft. Vonovia hat über 400.000 Wohnungen in Deutschland im Bestand. Die Aktie ist mit einem aktuellen Kurs von 51,20 Euro nicht mehr weit von ihrem 52-Wochen-Hoch am 17. Februar bei 54,32 Euro entfernt.Auf den nach Marktkapitalisierung teuersten deutschen Konzern SAP wird heute ein Knock-out Call (UW50P7) mehrheitlich von den Anlegern gekauft. SAP stand zuletzt durch den Rücktritt der Co-CEO Jennifer Morgan in den Schlagzeilen, nach einer Amtszeit von nur einem halben Jahr. Die SAP-Aktie notiert heute mit 112,10 Euro beinahe unverändert gegenüber dem Vortag. EUWAX

