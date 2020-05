Knock-out Calls auf Shop Apotheke gefragt

Meistgehandelter Knock-out auf Einzelwerte ist heute ein Knock-out Call(WKN CU0MDY) auf den chinesischen Video-on-Demand Anbieter IQIYI. DerKnock-out Call wird von den Derivateanlegern fast ausschließlichverkauft. IQIYI hat monatlich über 500 Millionen aktive Nutzer. DieAktie notiert heute über vier Prozent tiefer bei 14,30 Euro.Ein Knock-out Call (WKN MC90XS) auf die niederländische Shop Apothekewird heute ausschließlich gekauft. Die Aktie hat im Laufe des Handelsein neues All-time-high bei 99,10 Euro erreicht. Der Onlineversenderkonnte im ersten Quartal seinen Umsatz um 33 Prozent steigern.Zahlreiche Analysten nahmen in den letzten Tagen die Kursziele für ShopApotheke nach oben.Bei den Optionsscheinen wird heute ein Call (WKN UY40AP) auf denKreditkarten- und Zahlungsanbieter Mastercard mehrheitlich verkauft.Mastercard erwartet erst gegen Ende des vierten Quartals bzw. Anfang desnächsten Jahres ein Transaktionsvolumen wie vor der Corona-Pandemie. DieAktie notiert mit 268,50 Euro beinahe unverändert.____________________________________________________________________________Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgtkeine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkaufvon Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass dieKonsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchtenin diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien(auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oderOptionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. EinTotalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.