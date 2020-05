Knock-out Calls auf Einzelwerte gefragt

Umsatzspitzenreiter bei den Knock-out Produkten auf Einzelwerte ist heute ein Knock-out Call (WKN KB0462) auf den Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck. Der Knock-out Call wird ausschließlich von den Derivateanlegern gekauft. In der letzten Woche verkündete der Konzern seine Quartalszahlen für das erste Quartal. Der Umsatz konnte dabei um 16,7 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro gesteigert werden. Die Aktie kann sich heute dem negativen Marktumfeld nicht entziehen und notiert mit 106,10 Euro, um mehr als ein Prozent im Minus.



KA47K5) auf den Sportartikelkonzern Puma liegt heute hoch in der Gunst der Anleger. Laut unserem Händler liegen in dem Knock-out fast ausschließlich Kauforders vor. Das Analysehaus Warburg Research erhöhte das Kursziel von Puma von 64 Euro auf 76 Euro. Die Einstufung wird bei „Buy“ belassen. Puma notiert heute bei 60,74 Euro, um knapp ein Prozent niedriger.



Auf den Online-Zahlungsdienstleister Wirecard wird heute ein Knock-out Call (WKN TD8JM8) von den Anlegern sehr stark gekauft. Der Knock-out Call hat eine Knock-out Barriere von 46,71 Euro. Bei einem aktuellen Kurs der Wirecard Aktie von 82,19 Euro ist die Knock-out Barriere scheinbar weit entfernt. Die Aktie notiert heute knapp zwei Prozent niedriger.

____________________________________________________________________________

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.