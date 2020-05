Knock-out Calls auf ASML und Facebook gefragt

Meistgehandelter Knock-out auf Einzelwerte ist heute ein Knock-out Call (WKN KB259T) auf den niederländischen Chiphersteller ASML. Er wird mehrheitlich von den Derivateanlegern gekauft. ASML emittierte Anfang des Monats eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro und einem Nominalzins von 0,65 Prozent. Die Aktie notiert heute über ein Prozent höher bei 287,75 Euro.





Ein Knock-out Call (MC8DW5) auf Facebook wird heute ebenfalls sehr stark gehandelt. Laut unserem Händler liegen in dem Knock-out Call ausschließlich Kauforders vor. Facebook bietet seit neuestem eine Onlineplattform für Shops an. Damit steigt der Onlineriese in das lukrative e-Commerce Geschäft ein. Facebook notiert heute bei 202,75 Euro um über ein Prozent höher.Bei den Optionsscheinen wird heute ein Put (WKN PX7CMS) auf die Deutsche Bank mehrheitlich verkauft. Heute findet die virtuelle Hauptversammlung der Deutschen Bank statt. Die Aktie der Deutsche Bank notiert nahezu unverändert bei 6,58 Euro. EUWAX

