Knock-out-Call auf Symrise gefragt

Ein Knock-out-Call (WKN MF4BUZ) auf den Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise wird heute von den Stuttgarter Derivateanlegern fast ausschließlich gekauft. Symrise vermeldete Ende April für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von 8 Prozent und bestätigte seine Langfristziele bis Ende 2025. Die Symrise-Aktie notiert heute beinahe unverändert bei 94,96 Euro.





Auf Jenoptik wird heute ein Knock-out Call (WKN MC89FU) recht rege gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers sind Kauf- und Verkaufsorders ausgeglichen verteilt. Jenoptik verkündete am Mittwoch seine Quartalszahlen für das erste Quartal. Die Jenoptik-Aktie ist heute über zwei Prozent im positiven Terrain und notiert bei 20,56 Euro.Bei den Optionsscheinen wird heute von den Derivateanlegern ein Call-Optionsschein (WKN MC791T) auf den Getränkehersteller Coca-Cola hauptsächlich gekauft. Der Call hat eine Laufzeit bis zum 18.06.2021 bei einem Basispreis von 45 US-Dollar. Die Coca-Cola-Aktie notiert bei rund 40 Euro nahezu unverändert.

