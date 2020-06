Knock-out-Call auf S&T gefragt

Auf den österreichischen IT-Dienstleister S&T kaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute ausschließlich einen Knock-out-Call (WKN MF4BZF). Anfang Mai vermeldete der IT-Dienstleister sein 45. Rekordquartal in Folge. Die Analysten der Commerzbank sehen für S&T ein Kursziel von 29 Euro und bewerten die Aktie mit „kaufen“. Die S&T-Aktie notiert heute knapp 0,5% fester bei 22,04 Euro.



Bei einem Call-Optionsschein (WKN HZ4JLF) auf den Ellwanger Batteriehersteller Varta sind heute in Stuttgart hauptsächlich Verkäufer zu verzeichnen. Die sehr volatile Aktie notiert heute bei 88,55 Euro rund 2,7% niedriger. Zu Handelsbeginn war die Aktie sogar zu 85,50 Euro zu haben.



Bei den Optionsscheinen wird von den Anlegern in Stuttgart heute zudem ein Call-Optionsschein (WKN MC9PMX) auf den Kreditkarten- und Zahlungsdienstleister Visa rege gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers halten sich Käufer und Verkäufer in dem Call-Optionsschein in etwa die Waage. Die Visa-Aktie notiert heute 1,5% schwächer bei 167,90 Euro.



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.