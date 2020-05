Knock-out-Call auf Gerresheimer wird gekauft

Ein Knock-out-Put (WKN KA22NV) auf den Fast-Food-Riesen McMonalds steht heute im Fokus der Stuttgarter Anleger. In dem Put werden fast nur Kauforders ausgeführt. McDonalds vermeldete bei der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen, dass 75 Prozent der knapp 39.000 Restaurants geöffnet sind. Die Essenslieferung muss aber über Drive-in und Take-away erfolgen. Die McDonalds-Aktie notiert heute rund 0,7 Prozent leichter bei 167,70 Euro.





Auf den im MDAX notierten Konzern Gerresheimer wird heute von den Derivateanlegern ein Knock-out-Call (WKN CP4Y51) sehr stark gekauft. Gerresheimer stellt Verpackungen aus Glas und Kunststoff her. Der Hauptabsatzmarkt ist mit 81 Prozent Umsatzanteil die Pharma- und Healthcare-Industrie. Im letzten Geschäftsjahr erzielte Gerresheimer einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro. Die Gerresheimer-Aktie notiert heute bei 76,15 Euro leicht im Plus.Nicht nur meistgehandelte Aktie, sondern auch im Derivatebereich sehr gefragt: Bei den Optionsscheinen wird heute ein Call-Optionsschein (WKN MC75UJ) auf den Versicherungskonzern Allianz sehr rege gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers wird der Call-Optionsschein fast ausschließlich gekauft. Der Optionsschein hat einen Basispreis von 170 Euro und wird am 11.06.2021 fällig .

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.