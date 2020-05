Knock-out Call auf Airbus gefragt

Heutiger Umsatzspitzer bei Knock-out Produkten auf Einzelwerte ist ein Knock-Out Call (WKN HY6ZDG) auf den Flugzeugbauer Airbus. In dem Knock-out Call sind mehrheitlich Käufer zu verzeichnen. Die Airbus Aktie kann heute nicht von dem Run auf die Luftfahrt- und Tourismusaktien profitieren. Sie liegt heute mit über zwei Prozent mit 61,25 Euro im Minus. Von ihren Tiefständen im März bei 47,49 Euro, konnte sich der Titel im Vergleich zu anderen Unternehmen nicht so stark lösen.





Ein Knock-out Call (WKN MC83E4) auf die Online-Essensbestellplattform Delivery Hero wird von den Derivateanlegern heute mehrheitlich gekauft. Zu Handelsbeginn notierte die Aktie noch bei 88 Euro, bevor sie entgegen des Marktrends auf ein Niveau von 81,82 Euro fiel. Anleger wittern anscheinend ihre Chance und steigen antizyklisch bei dem Knock-out Call ein.Bei den Optionsscheinen wird heute ein Put-Optionsschein (WKN MC7Z88) auf die Deutsche Lufthansa sehr rege gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers halten sich Käufer und Verkäufer in etwa die Waage. Die Lufthansa Aktie hatte im Handelsverlauf die Marke von zehn Euro überschritten. EUWAX

