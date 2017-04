Knappes Gut

Phosphor ist ein lebenswichtiger Rohstoff, für den es keinen Ersatz gibt. Pflanzen, Tiere, jede Zelle braucht Phosphor und es ist Hauptbestandteil von Düngemitteln

Die Weltbevölkerung explodiert und die Landwirtschaft braucht Dünger, damit Phosphor, um Nahrungsmittel in ausreichender Menge zu produzieren. Ein Mensch besteht übrigens aus etwa 700 Gramm Phosphor. Als Baumaterial für die DNA, für die Knochenbildung und für viele weitere Prozesse im Körper ist der Stoff notwendig.

Die Entdeckung von Phosphor für Nutzpflanzen als Dünger war ein reiner Zufall – und ist heute lebensnotwendig. Früher war die Nachfrage nach Phosphor geringer als das Angebot. Dies änderte sich 2007. Die Folge war ein Preisanstieg des gefragten Rohstoffes.

Besonders in Entwicklungsländern wird unzureichend gedüngt, hier ist Phosphat besonders wichtig um die Bodenfruchtbarkeit zu steigern. Die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (Food and Agriculture Organization of the United Nations) rechnet damit, dass die globale Nachfrage nach Nahrungs- und Futtermitteln - damit auch die Nachfrage nach Phosphat - bis zur Mitte des Jahrhunderts um 70 Prozent ansteigen wird.

Zwei Drittel aller Phosphatdüngemittel kommen heute in China, Indien und Brasilien zum Einsatz. Aguia Resources hat sich mit seinen Phosphatprojekten in Brasilen in einer großen Landwirtschaftsregion positioniert und könnte dort zu den ganz Großen der Branche aufsteigen. In ein bis zwei Jahren soll die Produktion starten.

Auch Sulliden Mining, eine Gesellschaft, die darauf spezialisiert ist, hochwertige Projekte zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen, ist bei Aguia Resources mit an Bord. Über ein Aktieninvestment ist Sulliden mit 19 Prozent am Düngemittelentwickler beteiligt. Ansonsten stehen Gold- und Polymetallprojekte in Quebec, Brasilien, Rumänien und Kanada im Fokus von Sulliden.





