Knappe Rohstoffe sind wertvoll

Nachdem in Kanada der Verkauf von Cannabis legalisiert wurde, kam es vereinzelt sogleich zu Lieferengpässen. Auch das wertvolle Gold ist nicht im Überfluss vorhanden

Dass Kanada nun seinen Bürgern den Kauf von Cannabis und den Besitz, in bestimmten Grenzen, gestattet hat, war schon eine Sensation. In Nunavut, Neufundland und Saskatchewan wurde bald darauf die Ware bereits knapp und es kam zu Wartezeiten bei den Auslieferungen. Auch jetzt, mehr als vier Wochen danach, können die Lieferungen nicht mit den Bestellungen mithalten. Sogar in Deutschland, wo die Pflanze nur für medizinische Bereiche zugelassen ist, gab es schon mal Lieferschwierigkeiten.

Damals halfen die Niederlande und Kanada bei der Besorgung des Nachschubs. Ein Unternehmen, das auch bald Cannabis liefern wird, ist RavenQuest BioMed. Die von der Health Canada vorgeschriebenen Antragsverfahren hat RavenQuest BioMed mit Bravour gemeistert, sodass nun die nötigen Lizenzen vergeben werden können. Die Gesellschaft besitzt zwei Anbauräume, die mit den Pflanzen gefüllt sind. In den kommenden Wochen wird geerntet werden. Anfang 2019 soll die volle Kapazität erreicht sein.

Angebot und Nachfrage sind nun mal essenziell für den Preis. Sollten weitere Legalisierungen in anderen Ländern folgen, so dürfte dementsprechend der Cannabis-Markt weiter wachsen. Ein ganz anderer Rohstoff, der schon seit Jahrtausenden begehrt ist und für den eine in den nächsten Jahren eher geringere Fördermenge vorausgesagt wird, ist Gold. Preistreibend beim Gold wirken sich Krisen und Währungsängste aus. Dazu gehört auch das Debakel um den italienischen Staatshaushalt, was Gold als sicheren Hafen wieder interessanter für die Anlegergemeinde macht.





Im Yukon, in Kanada arbeitet White Gold – Agnico Eagle und Kinross Gold sind beteiligt – an einer mehr als 420.000 Hektar großen Landfläche, die mehr als 40 Prozent des White Gold Bezirks ausmacht. Neueste Bohrungen brachten fantastische Werte von bis zu 130,9 Gramm Gold und bis zu 400 Gramm Silber pro Tonne Gestein zutage.





