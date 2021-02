Knackt der DAX sein Allzeithoch?

1. TUI (WKN TUAG00)

Der erneut meistgehandelte Wert in dieser noch jungen Handelswoche ist die TUI-Aktie. Für die Papiere des Reise-Konzerns geht es weiter bergauf. Zum Mittag notiert die Aktie fast 5% im Plus. Auf Wochensicht konnte der Reise-Konzern an der Börse sogar zweistellig zulegen.



2. Bayer (WKN BAY001)

Rege gehandelt werden an diesem Dienstagvormittag auch die Papiere des Leverkusener Pharma- & Agrar-Chemie-Konzerns Bayer. Die Papiere notieren bei fast exakt 55 Euro nahezu unverändert zum Vortagesschlusskurs. Medienberichten zufolge hat Bayer eine weitere Einigung mit den Klägeranwälten in den Glyphosat-Prozessen in den USA erreicht.



3. Clean Power Capital (WKN A2QG78)

Solide im Plus zeigt sich die Aktie des amerikanischen Wasserstoff-Herstellers Clean Power Capital. Die Papiere legen zum Mittag knapp 5% zu. Auf Jahressicht steht bei der Aktie ein Kursgewinn von knapp 2.300% zu Buche. Von ihrem Hoch bei über 2 Euro aus dem Januar mussten die Papiere jedoch Kursverluste hinnehmen. Die Aktie notiert gegenwärtig bei knapp über 1,55 Euro. Verschiedenen Marktbeobachtern zufolge sorgt vor allem die neue Administration rund um den kürzlich vereidigten US-Präsidenten Biden für Kursphantasie. Biden hatte vor seiner Wahl angekündigt, Milliarden in einen sogenannten „Green New Deal“ zu investieren.