Klondex Mines legte erste Reservenschätzung für ‚Hollister‘-Mine vor

Nur wenige Wochen nach einer ersten Ressourcenschätzung hat der kanadische Edelmetallproduzent Klondex Mines (ISIN: CA4986961031 / TSX: KDX) nun auch noch eine Reservenprognose für seine im vergangenen Jahr erworbene ‚Hollister‘-Goldmine im US-Bundesstaat Nevada nachgereicht. Aus dieser geht hervor, dass sich auf der Liegenschaft nach derzeitigem Kenntnisstand nachgewiesene bzw. wahrscheinliche (‚proven & probable‘) Edelmetallreserven in einer Größenordnung von insgesamt 116.100 Unzen Goldäquivalent befinden dürften, wovon sich 51.500 Unzen der sog. ‚Hollister‘-Hauptzone und 64.600 Unzen der sog. ‚Gloria‘-Zone zuordnen lassen.

Quelle: Klondex Mines

Der ermittelte Edelmetallgehalt der Erzreserven soll demnach bei durchschnittlich 0,582 Unzen bzw. 19,9 Gramm Goldäquivalent pro Tonne Gestein liegen, wobei die Konzentration in der ‚Hollister‘-Zone mit 0,658 Unzen (22,6 Gramm) pro Tonne etwas höher ausfällt als in der dafür mengenmäßig größeren ‚Gloria‘-Zone, wo immerhin ein Mittelwert von 0,532 Unzen (18,2 Gramm) pro Tonne gemessen wurde.

Als Grundlage für die Reservenschätzung dienten die Ergebnisse von 2.864 Bohrungen mit mehr als 440 km Gesamtlänge, wovon 39 seit der Übernahme der Mine durch Klondex im vergangenen Oktober niedergebracht wurden. Ferner wertete man mehr als 14.800 Gesteinsproben (‚channel samples‘) aus, die im Zuge des bisherigen Förderbetriebes gewonnen werden konnten. Darüber hinaus wurde ein zu erwartender Goldpreis von 1.200,- USD pro Unze, ein Silberpreis von 17,- USD pro Unze, Gewinnungsraten von 92 % für Gold bzw. 60 % für Silber sowie ein Grenzgehalt von 0,31 Unzen Goldäquivalent pro Tonne Erz zugrunde gelegt.

Quelle: Klondex Mines

Nicht in die Berechnungen mit ein flossen dagegen die Bohrresultate des sog. ‚Hatter Graben‘-Adernsystems, das sich rund 1 km östlich der ‚Hollister‘-Hauptzone erstreckt und aus mehreren hochgradigen Erzadern besteht, deren Goldgehalte bei über einer Unze pro Tonne Gestein liegen sollen. Historische Daten deuten darauf hin, dass dieses bislang noch in alle Richtungen offene System etwa eine doppelt so große vertikale Ausdehnung haben könnte wie die ‚Hollister‘-Zone. Klondex hat daher am 17. Juni ein 20.000-Fuß-Bohrprogramm (rund 6.100 m) in Angriff genommen, mit dessen Hilfe die weitläufigen Areale zwischen den dort bereits im Jahr 2008 niedergebrachten Bohrungen näher erkundet werden sollen. Ziel dieser Maßnahme ist es, für das Vorkommen bis Ende dieses, spätestens jedoch Anfang kommenden Jahres geschlussfolgerte Ressourcen zu ermitteln. Voraussetzung für den rechtzeitigen Abschluss der Arbeit ist jedoch, dass alle hierfür erforderlichen Bohrstellen noch vor Ende des 3. Quartals eine Genehmigung erhalten.

„Hollister ist auf dem Weg zu einem starken Start“, kommentierte Brian Morris, Senior-Vizepräsident ‚Exploration‘ bei Klondex - https://www.youtube.com/watch?v=oXTju4BvIM4 -, die nun veröffentlichten Zahlen. „Diese erste Mineralreserven-Schätzung dient als solide Basis, auf der dieser Betrieb auf- und ausgebaut werden kann, und sie unterstützt unsere diesjährige Jahresproduktionsvorgabe von 30.000 bis 35.000 Unzen Goldäquivalent.“ Angesichts der im weiteren Jahresverlauf zu erwartenden Fortschritte des ‚Hatten Graben‘-Bohrprogramms gehe man davon aus, dass die Mineralressourcen der Liegenschaft auch in der Zukunft noch weiter anwachsen werden.







Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte













Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.

Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung.