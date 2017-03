Klöckner zurück in der Gewinnzone

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Nach Rekordverlust im Geschäftsjahr 2015 schafft der Stahl- und Metallhändler Klöckner die Wende und blickt positiv in die Zukunft. Der Aktienkurs des Duisburger Unternehmens bewegte sich Anfang März noch in der Nähe der 13 Euro Grenze, schaffte den Sprung aber nicht ganz und musste seitdem wieder den Gang nach unten antreten. Warum wir risikobereiten Anlegern trotzdem die Aktienanleihe mit der WKNempfehlen? Ganz einfach: Eine Renditechance von 29,40 Prozent per anno.

Nachdem Klöckner für das Geschäftsjahr 2015 noch einen Rekordverlust in Höhe von 347 Millionen Euro verzeichnete und vom MDAX in den SDAX gestuft wurde, konnte der Vorstandsvorsitzende Gisbert Rühl für das Geschäftsjahr 2016 wieder positive Zahlen vermelden. Obwohl Klöckner weiterhin in hohem Maße abhängig ist von der Entwicklung des Stahlpreises, konnte das Duisburger Unternehmen durch seinen strikten Sparkurs die Wettbewerbsfähigkeit weiter erhöhen.

Unter dem Strich steht für das vergangene Jahr somit ein Gewinn von 38 Millionen Euro – trotz eines um 11.1 Prozent gesunkenen Umsatzes auf 5,7 Milliarden Euro. Durch eine neue Organisationsstruktur und einer fortschreitenden Digitalisierung sollen die Kosten auch für 2017 weiter gesenkt werden. Zudem rechnet Firmenchef Rühl mit einer steigenden Nachfrage sowie höheren Stahlpreisen und stellt seinen Aktionären eine Dividende in Aussicht. “Vor dem Hintergrund der erreichten Rückkehr in die Gewinnzone und der verbesserten Rahmenbedingungen werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 20 Cent je Aktie vorschlagen”, so Rühl.

Kratzte der Aktienkurs vor einigen Wochen noch an der 13 Euro Grenze, kam es anschließend zu einer Kurskorrektur nach unten. Dennoch sehen wir das Potential, dass sich der Kurs in naher Zukunft wieder erholt. Anleger, die bereit sind ein punktuelles Risiko einzugehen, können mit der Aktienanleihe PR4B8B an einer weiteren Erholung des Aktienkurses partizipieren. Der Basispreis der Anleihe liegt bei 12 Euro und damit über dem aktuellen Kurs der Aktie. Der Basispreis sollte bei Laufzeitende im Dezember 2017 nicht unterschritten sein um die maximale Rendite von 20,14 Prozent zu erreichen. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von sagenhaften 29,40 Prozent per anno. Notiert der Aktienkurs bei Fälligkeit unter dem Basispreis, werden 83,33 Aktien von Klöckner geliefert, welche zusammen nicht mehr den Nennwert der Anleihe erreichen. In jedem Fall erhält der Anleger am Laufzeitende den Kupon in Höhe 13 Prozent.

