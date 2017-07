Klöckner: Kriegt die Aktie jetzt die Kurve oder folgt der Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Seit Anfang März hat Klöckner schon etwa 23% verloren und hatte am 21. Juni ein Tief mit 9,054 Euro markiert. Danach sah man eine Erholung bis zu einem Tageshoch am 18. Juli mit 10,21 Euro. Der Wiederaufstieg war allerdings dann schon wieder vorbei und die Aktie tauchte wieder bis auf 9,507 Euro ab. Diese Marke ist im Moment umkämpft und wird von steigenden Umsätzen begleitet. Ob es zu einer weiteren Gegenwehr der Bullen kommt, wird sich schon bald entscheiden, denn für den 26. Juli sind die Zahlen für Q2 angekündigt.



Die Expertenmeinungen zeigen zwar keine klare Linie für die Stahlindustrie, aber es werden steigende Preise genannt und eine attraktive Bewertung angeführt. Immerhin hat sich die Aktie wieder über der Unterstützung bei 9,30 Euro gearbeitet und wenn das so bleibt, könnte der Crash entfallen. Sollte Klöckner solide Zahlen für das Quartal vorlegen und positive Aussichten signalisieren, sehen wir durchaus eine Chance für einen Trade. Wo wir den nächsten Einstieg sehen und welches Hebel-Produkt wir wählen würden, erfahren Sie – wie immer – im Express-Service.