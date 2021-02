Klöckner: Immer noch unterschätzt

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Der Stahlhändler Klöckner & Co steht vor einem sehr starken ersten Quartal. Sollte sich andeuten, dass daraus ein nachhaltiger Trend wird, hätte die Aktie noch erhebliches Potenzial.



Auch wenn schon bekannt war, dass die Rahmenbedingungen im Stahlmarkt im Moment positiv sind, stellte die ad-hoc-Meldung von Klöckner & Co. zum ersten Quartal dennoch eine faustdicke Überraschung dar. Denn das Unternehmen wird voraussichtlich ein EBITDA von 110 bis 130 Mio. Euro erwirtschaften. Das stellt eine Vervielfachung zum Vorjahreswert in Höhe von 21 Mio. Euro dar.



Zur Einordnung: Analysten hatten bislang für das Gesamtjahr lediglich mit einem EBITDA von etwas mehr als 210 Mio. Euro gerechnet. Und das, obwohl die Gewinnschätzungen in den letzten drei Monaten schon deutlich angehoben wurden. Sollte sich abzeichnen, dass der Aufschwung am Stahlmarkt noch länger anhält, müssten daher die Gewinnschätzungen für Klöckner & Co vermutlich noch einmal deutlich angehoben werden. Die Aktie hätte dann auf jeden Fall Potenzial für ein zweistelliges Kursniveau.