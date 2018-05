Klöckner: Gewinner bei Strafzöllen?

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

US-Präsident Donald Trump plant Strafzölle auf die Einfuhr von Stahl. Der Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co könnte davon profitieren. Wir sagen Ihnen warum. Und wir stellen Ihnen einen Mini Future Long auf die Aktie von Klöckner & Co vor.

Vor wenigen Tagen gab das Weiße Haus laut Medienberichten bekannt, dass man den EU-Staaten einen weiteren Aufschub bezüglich Einfuhrzölle für Stahl und Aluminium einräume. Der Aufschub ende am 1. Juni dieses Jahres, also in etwa drei Wochen. Geplant sei ein Einfuhrzoll auf Stahl in Höhe von 25 Prozent. Für den Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co wäre ein Einfuhrzoll in den Staaten nach Einschätzung der Analysten von Hauck & Aufhäuser positiv. So dürfte KlöCo mit Blick auf den Lagerbestand Sondergewinne erzielen. Laut einem Bericht des WDR beziehe Klöckner & Co zudem etwa 95 Prozent des Stahls für das US-Geschäft aus lokalen Quellen.

Deutlich verbessertes Preisumfeld

Man sei demzufolge nicht auf Importe aus Europa angewiesen. "Wenn die Marktpreise durch Strafzölle steigen, würden wir sogar kurzfristig profitieren", so ein Unternehmens-Sprecher gegenüber dem WDR. Die Analysten der Norddeutschen Landesbank (NordLB) stufen die Aktie von Klöckner & Co aktuell mit "Kaufen" und einem Kursziel von 13 Euro ein. Angesichts weiter erfreulicher Produktionszahlen sowie des deutlich verbesserten Preisumfelds für Stahlprodukte erwarte man eine Fortsetzung der positiven Entwicklung der Branche. Mit einem Buchwert von 11,42 Euro je Aktie auf Basis der Zahlen von 2016 scheint die Aktie von Klöckner & Co preiswert.

Aufwärtstrend weiterhin intakt

Zum Chart. Die Aktie von Klöckner & Co bewegt sich seit Anfang 2016 in einem Aufwärtstrend, welcher aktuell bei 10,06 Euro verläuft. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 9,80 Euro markiert. Mit einem Mini Future Long (WKN UT8BR4) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden KlöCo-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 4,1 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 21 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann hier unter dem aktuellen Jahrestief im Basiswert bei 9,75 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,02 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die KlöCo-Aktie kann um 13 Euro liegen. Bei dieser Trading-Idee ergibt sich somit ein Chance-Risiko-Verhältnis von 5,4 zu 1.

Klöckner & Co (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Aufwärtstrend: 10,06 Euro





