Klöckner & Co-Aktie: 13,3 oder 10 Euro? Kursziele und Ratings nach Q1-Zahlen auf einen Blick - Aktiennews

Duisburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) nach Quartalszahlen zu? 13,30 oder 10,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.



Die Klöckner & Co SE hat am 25. April ihre Zahlen für das erste Quartal 2018 bekannt gegeben. Der Umsatz stieg im Wesentlichen preisgetrieben um 1,6% auf 1,6 Mrd. Euro an. Das operative Ergebnis (EBITDA) lag mit 56 Mio. Euro leicht über der prognostizierten Spanne von 45 bis 55 Mio. Euro, jedoch unterhalb des Wertes aus dem ersten Quartal 2017 von 77 Mio. Euro. Das Konzernergebnis war mit 21 Mio. Euro nach 36 Mio. Euro im Vorjahresquartal erneut deutlich positiv. Das Ergebnis je Aktie betrug entsprechend 0,21 Euro (Q1 2017: 0,36 Euro).



Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Goldman Sachs, Eugene King, in einer Aktienanalyse vom 25.04.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat seine Kaufempfehlung bestätigt. Das Kursziel wurde von 13,50 auf 13,30 Euro gesenkt. Die Resultate hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, so der Analyst. Die Marktaussichten seien solide, zumal der Stahlhändler weiter von steigenden Marktpreisen profitieren sollte. Den Kursrückschlag wegen der Zahlenvorlage habe er als gute Kaufgelegenheit gewertet.



Die niedrigste Kursprognosen für die Klöckner & Co-Aktie kommt von der LBBW und liegt bei 10,00 EUR. Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer Analyse vom 04.05.2018 seine "halten"-Empfehlung und das Kursziel bestätigt. Klöckner & Co habe für Q1/2018 einen im Jahresvergleich stabilen Absatz von 1,6 Mio. t. gemeldet. Ein Rückgang in Europa sei durch das Segment Americas kompensiert worden. Mit einem saisonal-typischen Anstieg beim Net Working Capital sei der operative Cashflow mit -143 Mio. EUR (VJ: -78 Mio. EUR) deutlich negativ ausgefallen. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit habe sich auf 12 Mio. EUR belaufen (VJ: 39 Mio. EUR Mittelzufluss durch Verkaufserlöse). Bei liquiden Mitteln von 154 Mio. EUR seien die Nettofinanzschulden im Jahresvergleich stabil bei 472 Mio. EUR geblieben (VJ: 475 Mio. EUR). Gearing und EK-Quote hätten sich im Jahresvergleich auf 39% bzw.41% verbessert.



Klöckner & Co avisiere für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 0,30 EUR pro Aktie (VJ: 0,20 EUR). Die Dividendenrendite liege momentan bei 2,9%. Das aktuell für Stahlproduzenten freundliche Marktumfeld führe erfahrungsgemäß zu steigenden Produktionsüberhängen. Eine protektionistische US-Handelspolitik stütze die Stahlpreisentwicklung in USA, berge aber für Europa das Risiko von steigenden Importen und Preisdruck.





Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 12,40 Buy Hauck & Aufhäuser Christian Sandherr 11.05.2018 10 Halten LBBW Jens Münstermann 04.05.2018 13 Kaufen NordLB Holger Fechner 04.05.2018 11 Hold Deutsche Bank Matthias Pfeifenberger 26.04.2018 13 Neutral Credit Suisse Michael Shillaker 26.04.2018 13,30 Buy Goldman Sachs Eugene King 25.04.2018 13 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 25.04.2018 11,10 Halten Independent Research Sven Diermeier 25.04.2018 11 Hold Warburg Research Björn Voss 25.04.2018 12 Buy Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 25.04.2018 11 Hold Commerzbank Ingo-Martin Schachel 25.04.2018 10 Hold Baader Bank Christian Obst 25.04.2018





Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet.