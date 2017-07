Klöckner: Chance von 120 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Der Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co erzielte in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres das beste Quartalsergebnis seit sechs Jahren. Der Umsatz kletterte insbesondere preisgetrieben deutlich um 15,6 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro. Als Folge des verbesserten Preisumfelds und zusätzlich getrieben durch die Effekte aus Restrukturierungs- und Optimierungsmaßnahmen konnte das operative Ergebnis von 16 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 77 Mio. Euro mehr als vervierfacht werden. Unter dem Strich verdiente Klöckner & Co 36 Mio. Euro - im ersten Quartal des Vorjahres stand noch ein Minus von 14 Mio. Euro zu Buche. "Die stark verbesserte Ergebnisentwicklung zeigt, dass wir die Weichen richtig gestellt haben. Damit liegen wir voll auf Kurs, unsere gesteckten Ziele auch für das Gesamtjahr zu erreichen", so Vorstandschef Gisbert Rühl. Die Analysten der NordLB stufen die KlöCo-Aktie aktuell mit "Kaufen" und einem Kursziel von 13 Euro ein. Vor dem Hintergrund lagerzyklischer Faktoren sowie einer soliden Entwicklung bei den Stahlverarbeitern habe sich bereits eine Stabilisierung der Stahlkonjunktur in Deutschland abgezeichnet. Zudem habe sich das Preisumfeld für Stahlprodukte verbessert.



Zum Chart. Die Aktie von Klöckner & Co konnte unlängst aus einem Abwärtstrendkanal nach oben ausbrechen. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 8,91 Euro markiert. Eine ausführliche Chart-Analyse von Börse Daily zur Aktie von Klöckner & Co lesen Sie hier.

Mit einem Mini Future Long (WKN UT63EU) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden KlöCo-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 3,4 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 26 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann hier unter dem aktuellen Jahrestief im Basiswert bei 8,89 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,09 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die KlöCo-Aktie kann um 13 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 4,6 zu 1.

Tageschart: Klöckner & Co (in Euro)