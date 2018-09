Klöckner: Chance von 101 Prozent

In Sachen Digitalisierung ist Klöckner & Co aus Duisburg mittendrin statt nur dabei. Schon jetzt erzielt man mehr als ein Fünftel des Umsatzes über digitale Kanäle. Wir stellen Ihnen einen Mini Future Long auf die Aktie von Klöckner & Co vor.

Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erzielte Klöckner & Co über digitale Kanäle einen Umsatzanteil von bemerkenswerten 21 Prozent – damit konnte man die Umsätze über digitale Kanäle innerhalb der letzten 24 Monate mehr als verdoppeln. Zu einem weiteren deutlichen Anstieg dürfte der vor wenigen Monaten in Belgien live gegangene Onlineshop beitragen. „Als Folge des starken Wachstums im Onlinegeschäft haben wir erstmals mehr als 20 Prozent unseres Konzernumsatzes über digitale Kanäle erzielt und damit die digitale Vorreiterstellung in der Stahl- und Metallindustrie erneut bestätigt“, so Vorstandschef Gisbert Rühl. Aufgrund des weiterhin positiven Marktumfelds rechnet Klöckner & Co auch für das dritte Quartal mit einem gegenüber dem Vorjahresquartal stark steigenden operativen Ergebnis von 55 bis 65 Mio. Euro und einem entsprechend positiven Konzernergebnis.

Aktie deutlich unter Buchwert

Die Strafzölle auf Stahleinfuhren durch US-Präsident Trump lassen Klöckner & Co im Übrigen kalt. Laut Medienberichten bezieht Klöckner & Co etwa 95 Prozent des Stahls für das US-Geschäft aus lokalen Quellen. Man sei demzufolge nicht auf Importe aus Europa angewiesen. Die Aktie von Klöckner & Co notiert derzeit deutlich unter Buchwert, welcher sich auf 11,99 Euro beläuft. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Stahlaktie und weiteres Kurspotenzial hin. Die Analysten der Norddeutschen Landesbank (NordLB) stufen die Aktie von Klöckner & Co derzeit mit „Kaufen“ und einem Kursziel von 13 Euro ein. Der Stahlhändler profitiere von US-Strafzöllen sowie von seinen Einsparprogrammen und der Digitalisierungsstrategie, so die Einschätzung der Analysten.

Ausbruch aus Abwärtstrendkanal

Zum Chart. Die Aktie von Klöckner & Co konnte vor kurzem aus einem kurzfristigen Abwärtstrendkanal nach oben ausbrechen. Ein sehr kurzfristiger Aufwärtstrend bewegt sich derzeit bei etwa 9,60 Euro. Mit einem Mini Future Long (WKN UT2DAP) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden KlöCo-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 3,1 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 29 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann hier unter dem aktuellen Aufwärtstrend im Basiswert bei 9,05 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,43 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die KlöCo-Aktie kann um 13 Euro liegen. Bei dieser Trading-Idee ergibt sich somit ein Chance-Risiko-Verhältnis von 4,3 zu 1.

Klöckner & Co (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Aufwärtstrend: 9,59 Euro Abwärtstrend: 9,42 Euro

Mini Future Long auf Klöckner & Co (Stand: 26.09.2018, 07.55 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: UT2DAP Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 3,17/3,18 Euro Emittent: UBS Basispreis: 6,62 Euro Basiswert: Klöckner & Co KO-Schwelle: 6,95 Euro akt. Kurs Basiswert: 9,79 Euro Laufzeit: endlos Kursziel: 6,38 Euro Hebel: 3,1 Kurschance: + 101 Prozent Quelle: Börse Frankfurt

