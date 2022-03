Klimaschutz dringend nötig - Uran würde helfen

In Deutschland wurden 2021 die Klimaziele verfehlt, die Treibhausgasemissionen sind angestiegen

Viele Länder haben erkannt, dass die Erreichung von Klimazielen nicht ohne Atomkraftwerke möglich ist, daher wird eifrig an neuen Kraftwerken gebaut und viele sind in Planung. Anders als hierzulande. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 4,5 Prozent mehr Treibhausgase in die Luft geblasen als im Jahr zuvor. Bei den hohen Gaspreisen wurde vermehrt auf Stein- und Braunkohle zurückgegriffen. Nun wird an einem Klimaschutz-Sofortprogramm gearbeitet. Denn der Ausbau erneuerbaren Energien braucht Zeit und gerade in unserem Land fehlt es an Wind und Sonne. Bis zum Jahr 2045 will Deutschland treibhausgasneutral sein, keine leichte Aufgabe.

Im Vergleich zu allen anderen Energieträgern ist Uran sehr günstig. Wenn die Lieferverträge der Stromversorger sich dem Ende nähern, dann steigt die Urannachfrage. Neue Verträge basieren dann auf deutlich höheren Preisen. Dass Uran begehrt ist, ist an der Preisentwicklung in jüngster Zeit abzulesen. Fast 60 US-Dollar müssen aktuell für ein Pfund Uran bezahlt werden. Beim letzten Jahreswechsel genügten 40 US-Dollar, um ein Pfund Uran zu erhalten, also ein enormer Preisanstieg. Mitursächlich sind sicher auch Pläne der USA ein Importverbot für Uran aus Russland zu erlassen. Die USA sind stark auf billiges russisches Uran angewiesen, damit der Strombedarf gedeckt werden kann. Gleichzeitig tendieren die größten Uranminenbetreiber dazu die Produktion auf niedrigem Niveau zu halten. So äußerte sich beispielsweise Cameco, einer der großen Uranproduzenten dahingehend, dass es nicht beabsichtigt sei, die Produktion zu steigern, um zu einem Überangebot beizutragen.

Urangesellschaften dürfte der hohe Uranpreis und die Entwicklung am Uranmarkt erfreuen. Dazu gehören IsoEnergy und Consolidated Uranium. IsoEnergy besitzt in einem hervorragenden Urangebiet, im Athabascabecken in Saskatchewan, Uranprojekte. Besonders hochgradig ist dort die Laroque-East-Liegenschaft mit der Hurricone Zone. Consolidated Uranium hat Uranprojekte in Kanada, Argentinien, Australien und in den USA im Portfolio. Dazu gesellen sich Uran- und Vanadium-Minen in Utah und Colorado.

