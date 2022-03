Klimafreundliche Rohstoffgewinnung

Auch im Bergbau sind Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit wichtige Begriffe

In Kolumbien beispielsweise ist die Rohstoffbranche ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Rund ein Drittel der Treibhausemissionen werden durch die Rohstoffbranche verursacht. Eine Einsparung der Emissionen in diesem Bereich wird daher verfolgt. Das Ziel ist, dass Kolumbien Rohstoffe mit weniger Energie fördert und verarbeitet oder dies sogar mit erneuerbaren Energien. Gleiches soll für den Transport gelten. Um die Umweltbelastungen zu verringern, werden Projekte zusammen mit Unternehmen etwa aus der Goldabbaubranche entwickelt. Einflussreich sind dabei im Land Gemeinden, Regionalregierungen und Umweltverwaltungen. In Kolumbien und auch Spanien ist etwa Denarius Metals mit Projekten aktiv. Die enthaltenen Rohstoffe sind Silber, Gold, Kupfer, Blei und Zink.





In Brasilien ist der Goldabbau gerade ein heißes Thema, denn der brasilianische Präsident Bolsonaro befürwortet eine Ausweitung der Goldgewinnung am Amazonas. Hier gibt es noch immer illegale Goldsucher. Auch soll der Rohstoffabbau schneller genehmigt werden, da im Zuge des Ukraine-Krieges Komponenten für beispielsweise Düngemittel knapp werden könnten in Brasilien. Wie dem auch sei, jedenfalls gibt es in Brasilien gut aufgestellte Unternehmen, die Gold in ihren Projekten besitzen. Hierzu gehört etwa GoldMining mit Liegenschaften in Kanada, USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Meist sind dies Gold- sowie Gold-Kupfer-Projekte. Gerade hat GoldMining eine NSR-Lizenzgebühr für ein weiteres Projekt (Gold und Kupfer) in Kolumbien erworben.





