Klimabedingte Krankheiten – ein Börsenthema?

In den Zeiten des Klimawandels sind Infektionskrankheiten auf dem Vormarsch, die eng mit dem Temperaturanstieg korrelieren. Neue Therapien sind gefragt, wie beispielsweise antivirale Substanzen. Damit steigen auch Investitionen in Forschung und Entwicklung, erläutert Dr. Uwe Färber, Senior Healthcare-Inverment-Analyst und wissenschaftlicher Referent mit Schwerpunkten in der Infektiologie, Onkologie und Epigenetik.



Der Mensch lebt schon seit Jahrhunderten mit Infektionen durch Bakterien, Pilze, Protozoen oder Viren. Die aktuelle Pandemie durch den Corona-Virus zeigt jedoch, dass wir auf bestimmte Infektionskrankheiten bisher nur unzureichend oder gar nicht vorbereitet sind. Aufgrund der Temperaturzunahme werden neue Infektionskrankheiten in der nördlichen Hemisphäre Einzug halten, welche bisher nur in tropischen Regionen vorkamen. Ein Beispiel ist die asiatische Tigermücke oder auch die asiatische Buschmücke, die beide ursprünglich in den süd- bzw. südostasiatischen Tropen und Subtropen beheimatet sind. Diese beiden Stechmücken verbreiten dort das Dengue-Fieber, welches ursächlich für Endemien in Thailand oder auf den Philippinen verantwortlich ist. Mittlerweile sind diese beiden Insekten aber in Südeuropa heimisch geworden und es existieren auch in Deutschland stabile Populationen, die durch kalte Temperaturen nicht mehr eliminiert werden.





Es gibt verschiedene Unternehmen, die sich hier bereits positioniert haben. Der französische Pharmakonzern Sanofi hat den bislang einzigen Impfstoff gegen Dengue-Fieber entwickelt, für Menschen, die bereits mit dem Dengue-Virus infiziert waren und in Endemiegebieten leben. Der japanische Medikamentenhersteller Takeda erwartet für seinen Dengue-Impfstoff die Zulassung in Europa. Ein weiteres Beispiel ist die erfolgreiche Zulassung von Inmazep von dem amerikanischen Biotech-Unternehmen Regeneron gegen das Zaire-Ebola-Virus. Die drei Beispiele zeigen auf, dass die pharmazeutische Industrie die Notwendigkeit und den dringenden Bedarf an fortschrittlichen Therapien zur Bekämpfung tropischer Infektionskrankheiten erkannt hat.